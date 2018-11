Most kiderül: milyen sors vár az egri Rác templomra

Az utóbbi napokban egyre több internetes fórumon tették szóvá az építészeti kincseinkért aggódó egriek, hogy mi lesz a Rác templom sorsa. Megkérdeztük, mi az oka annak, hogy megakadtak a munkálatok.

Mivel több terv és ígéret is napvilágot látott már gyönyörű műemlékünk, a Rác templom felújításával összefüggésben, megkérdeztük a városvezetést, mi és mikor valósulhat meg az impozáns elképzelésekből.

Kérdésünkre Zentai László, Eger önkormányzatának médiareferense gyűjtötte össze a legfőbb és legfrissebb információkat. Megtudtuk, erre a projektre is hat, mint minden másra, az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedés. Ahhoz, hogy a város a Rác templom felújítására vonatkozó eddigi közbeszerzési kiírásai nem hoztak eredményt, hozzájárul ezeknek az eljárásoknak a bonyolultsága is.

Zentai László felidézte, az egri önkormányzat­ az eddigiekben is mindent megtett a Rác templom felújításáért, és most is a megoldást keresi. Elkötelezett abban, hogy megmentse a csodálatos értéket képviselő templomot. Határozott célja az is, hogy megvalósuljon a műemléki épület környezetében tervezett fejlesztéscsomag.

Erre jelentős forrás áll rendelkezésre: a város a Rác templomnál tervezett ­beruházási programhoz kész 93,6 millió forintot biztosítani, Habis László polgármester közbenjárására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 25 milliós támogatást nyújtott a templom tetőrekonstrukciójához. Ennek a kiegészítése lenne a tulajdonos Budai Szerb Ortodox Egyházmegye feladata, ám ezt jelzésük szerint nem tudják teljes egészében vállalni.

A helyzet összegzéseként tehát a következő megoldás rajzolódik ki: ha a rendelkezésre álló nem kevés városi forrást összevetjük a templom teljes felújítására beérkezett közbeszerzési ajánlatokkal, úgy a tulajdonos egyházmegye és a város által alkotott konzorcium nincs abban a helyzetben, hogy az érvényes ajánlatot elfogadja. Miután az egyháznak nincs többletforrása, a megoldás érdekében az önkormányzat újabb javaslatot tesz. Ennek a lényege, hogy a programot nem a tervezett ütemezésben valósítják meg, hanem kiemelik a templom tetőszerkezete felújításának igen sürgető feladatát, mely célra felhasználható az Emberi Erőforrások Minisztériumánál kilobbizott 25 millió forint. Ezt a tulajdonos egyházmegye saját forrással kiegészíti, így mindez elvégezhető a nagy projekttől függetlenül. A helyhatóság által megrendelt terveket közgyűlési döntéssel a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye rendelkezésére bocsátják.

Új felfogású közbeszerzési eljárást is kiírnak: egyben hirdetik meg a több mint 50 milliós csomagot, amelyben a csapadékvíz-elvezetés, a fogadóépület építése és a műemléki, fedett lépcső rekonstrukciója szerepel. A homlokzat megújítását és az épületbelsőt érintő műszaki tartalmat is TOP-forrásból, több mint 90 millió forint felhasználásával kívánják megvalósítani. Így – az önkormányzat szerint – nincs szükség a szerb egyház és a helyhatóság konzorciumi megállapodásának felbontására.

Külön közbeszerzési kiírásként jelenik meg a Rác templom környezetében az egykori EgriX-EGAL épület és környéke tartalmazó programcsomag. Ezzel nem csak a templom tetőszerkezete és közvetlen környezete, de a Szent Miklós városrésznek ez a forgalmas része is új vonzerőkkel, funkciókkal gazdagodik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében – összegezte a médiareferens.

Az ortodox egyház legszebb műemléke

Az épületet jelenleg a szentendrei Görögkeleti Szerb Egyház működteti. Az egri Rác templom a magyarországi Szerb Ortodox­ Egyháznak nemcsak a legnagyobb, de a legszebb, legértékesebb műemlék templomainak egyike is. A templomhajót az oltári résztől elválasztó páratlan szépségű ikonosztázion (ikonfal) mellett a templom hátsó részében helyet kaptak értékes ikonok és különböző kegytárgyak is. Bár a templombelső viszonylag elfogadható állapotban van, a külső kinézete sok kívánnivalót hagy maga után. Sürgős állagmegóvási munkálatokat igényel elsősorban a tetőszerkezet és a héjazat, de a homlokzat jelenlegi kinézete sem nyújt megnyugtató látványt. A város vezetése eltökélt, hogy megmenti az utókornak ezt a páratlan kincset.