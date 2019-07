Megyénkben is felütötte a fejét a szőlőkben a peronoszpóra, ám a szakemberek szerint nincs vészhelyzet. Sokkal inkább az az aggasztó, hogy a szőlőtermesztők nagy része még mindig nem tudja, hogy ősszel el tudja-e adni a termést.

Maróti Attila ültetvényeiben a szőlőleveleken nem látszanak betegség nyomai. A mátrai szőlész-borász azt mondja, a szomszédos területeken azonban látott fertőzött levelet, ő a napokban végezte el a hatodik permetezést, mert az időjárás kedvezett a gombabetegségeknek, de a gondos gazda időben tudott védekezni.

Holló Ákos gyöngyösi hegybíró is megerősíti, hogy jelenleg a Mátrai borvidéken szinte minden ültetvényben akadnak kisebb-nagyobb foltokban fertőzött levelek, de nem beszélhetünk járványveszélyről.

– A kórokozó számára a legkedvezőbb a tartósan meleg, párás, csapadékos idő. Járványveszélyes évjárat esetén május közepétől augusztus végéig akár 10–12 alkalommal, szárazabb időben elég 6–7 alkalommal kell védekezni a peronoszpóra ellen – magyarázza.

Hozzáteszi, hogy a védekezésre felületi és felszívódó készítményeket is használhatnak a gazdák, ám jelen esetben valószínűleg az olcsóbbik megoldást fogják alkalmazni, ha egyáltalán tesznek bármit is, hiszen még sokan most sem tudják, hogy egyáltalán lesz-e szüret az idén, lesz-e, aki megveszi a szőlőjüket.

– Néhány nap múlva tudunk pontos számot mondani a zöldszüretről, mert voltak olyanok, akik beadták az igényt, de nem szedték le. Ez nem jár szankcióval, de per pillanat a legjobb helyzetben azok vannak, akik szüretelik zölden a szőlőt, ugyanis a borvidéken 100–150 ezer mázsa szőlő lesz, aminek nincs gazdája. Erre vagy nem igényeltek, vagy nem lehetett igényelni zöldszüreti támogatást, így katasztrofálisnak mondható a helyzet, mert ha semmi nem változik, akkor a szőlőterületeken megtermett termés 20–30 százaléka fog kint maradni ősszel.

Tarsoly József egri hegybíró szerint is nagyobb mértékű a peronoszpóra által okozott fertőzés az Egri borvidéken is, mint a korábbi években.

– Még nem súlyos a helyzet, de figyelni kell, és ha az időjárás kedvező marad, akkor nem is lesz gond. Nálunk a borvidéken csaknem 180 hektárra, Egerben 36 hektárra kértek állami támogatást, de többen jelezték, hogy mégsem végzik el a zöldszüretet, mert sajnálják az egészséges fürtöket leszedni. Többen bíznak abban, hogy a felvásárlóknak lesz szabad kapacitása ősszel és megveszik az egészséges, érett szőlőt.