Mostantól modern turistaszállásban pihenhetnek a Szalajka-völgybe látogatók

Megújultan várja vendégeit az egykori Villa Negra Vadászház.

Tovább bővült az Egererdő Zrt. turistaszállás-hálózata a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programnak köszönhetően. A turisták által igen kedvelt Szalajka- völgyben átadott Fátyol Vendégház gyermekcsoportok, családok és a bakancsos turisták igényeit egyaránt kiszolgálja.

Az épület korábban vadászházként működött, és több magasrangú személy mellett Fülöp angol hercegnek is szállást adott. A mostani fejlesztéssel a Vendégház jelentősége messze túlmutat a turisztikai szempontokon, hiszen az a Szilvásváradi Erdészeti Erdei Iskola életében is fontos szerepet fog betölteni.

A Fátyol Vendégház izgalmas története 1968-ra nyúlik vissza, ugyanis ekkor kezdődött a Villa Negra néven ismert vadászház építése. Az akkoriban épült vadászházakhoz képest ez az épület szerény volt, összesen 6 fő elhelyezésére volt alkalmas. Ennek ellenére igen magas rangú személyek szálltak meg itt, akiket elvarázsolt a Szalajka-völgy és az erdőkkel körül zárt, nyugalmat árasztó környezet. Nevét a Hattyúdal című filmben felcsendülő Villa Negra elnevezésű dal adta.

1999-2000 között az épület teljes felújításon és átépítésen esett át, új épületrésszel bővült, majd mikor 2018 végén visszakerült az erdészet üzemeltetésébe Fátyol Vendégház névre keresztelték át. A szálláshely korszerűsítése 2019 márciusában kezdődött. Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 22 millió forintos támogatásából festési, padlóburkolási és ácsmunkák zajlottak, megtörtént a ház egész elektromos hálózatának felújítása, valamint a biztonságos szálláshely érdekében a jogszabályban előírt tűzjelző berendezés is kialakításra került.

A szállóvendégek kényelmét szolgálják a szobák új berendezései, minden szobába új ágyak kerültek, ezen kívül a régi bútorok felújítása is megtörtént. A vendégház két szintjén 9 szobát alakítottak ki, minden szobához külön fürdőszoba tartozik, így az összesen 32 fő kényelmes elszállásolására alkalmas. A nyílászárók és a fűtési rendszer cseréje is megtörtént. A szálláshely elsősorban gyerekcsoportokat, családos bakancsos turistákat vár, ezért a kicsiknek

a kertben egy játszóteret is kialakítottak.

Az alsó szinten 3 szoba található, összesen 12 férőhellyel, a felső szinten pedig 4, melyekben összesen 16 személy tud megszállni. Kisebb családok számára az emeleten egy külön apartman kialakítására is sor került, ahol az előteréből két darab külön fürdőszobával rendelkező kétágyas szoba nyílik. A Vendégház udvarán szalonnasütő és fedett szín biztosítja a közös sütés-főzés élményét. A vendégházban jól felszerelt melegítőkonyha áll a szállóvendégek rendelkezésére.

A tervek szerint a vendégház a Szilvásváradi Erdészeti ErdeiIskola életében is kulcsfontosságú lesz nem csak mint szálláshely, hanem mint foglalkoztató helyszín is. „Erdészként a legfontosabb feladatunk az erdő hármas funkciója közötti egyensúly megteremtése. A gazdasági és védelmi szerepe mellett egyre inkább előtérbe kerül a közjóléti rendeltetése is, miszerint az erdők szabadon látogathatók legyenek, kikapcsolódást, feltöltődést jelentsenek az embereknek. Ezt a vonalat erősíti a Fátyol Vendégház is”, mondta Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója a vendégház átadóján.