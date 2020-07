Mostantól tizenöt perccel gyorsabban lehet eljutni Budapestről Egerbe

Eger a tizennyolcadik megyei jogú város, ahová gyorsforgalmi út vezet, biztonságosabban és gyorsabban megközelíthető a fővárosból. A hétfőn átadott beruházás 70 milliárd foritnba került.

Átadták a forgalomnak az M25 déli szakaszát, így megszületett Eger és az M3-as autópálya közvetlen gyorsforgalmi összeköttetése, a teljes, majdnem húsz kilométeres út és a csatlakozó fejlesztések hetven milliárd forintba kerültek. Gripenek gyakorlatoztak a hétfő délelőtti ünnepséget megelőzően a völgyben, de végül a közönség füstöt és alakzatban repülést nem láthatott, mert a gyakorlat nem volt az ünnepség része.

Az ünnepség díszvendége, Benkő Tibor honvédelmi miniszter nyitotta a szónokok sorát, aki kiemelte, a kormány célkitűzése, hogy minden megyeszékhelyre el lehessen jutni gyorsforgalmi úton, s már Eger is becsatlakozik a sorba. Régóta várták ezt az utat, amellyel a közlekedők időt nyernek, ráadásul biztonságosabb és a gazdaság számára is fontos feltételt jelent, segítve annak fejlődését. Kiemelte, ez az elmúlt húsz év legnagyobb közlekedési beruházása a megyében, legyenek rá büszkék és használják biztonságosan. A gyakorlatozó vadászgépek se vonják el figyelmüket a vezetésről… Sokan gyűltek össze a beszédekre, a szalagátvágásra, illetve dr. Ternyák Csaba egri érsek szentelésére. Több jelenlegi és korábbi polgármester emléklapot is kapott.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára felidézte 2015. április 10-ét, amikor Habis László, Eger akkori polgármestere és Orbán Viktor miniszterelnök megállapodtak a Modern Városok Program egri fejlesztéseiről. Ebben első helyen szerepelt a gyorsforgalmi út megépítése. Elhangzott, azon dolgoznak, hogy a magyar úthálózat európai színvonalú legyen, ez a sikeres gazdaságfejlesztés és az életminőség javításának alapja. Mint mondta, 2016-ban egy 3200 milliárd forintos országos útprogram indult, amelynek nagyobbik felét hazai költségvetési forrásból finanszírozzák. Ennek egyik része volt az, hogy a megyei jogú városokat bekössék a gyorsforgalmi úthálózatba. Akkor tizennégy nagyvárosba vezetett négysávos út, azóta Salgótarján, Szombathely és Veszprém, most pedig Eger csatlakozása is kiépül, fél év múlva pedig Sopronba is el lehet jutni az M85-ön. 2025-re 23 megyei jogú város lesz majd elérhető kétszer kétsávos úton. Ezekkel a véglegeshez közelít majd a hazai gyorsforgalmiút-hálózat, elkészülnek a sugárirányú autópályák és kezdődhet a körirányúak építése.

A most átadott M25-ös szakasznak köszönhetően 85 ezer környékbeli élete lesz könnyebb, köztük 52 ezer egrié. Csökken a menetidő Budapest és Eger között, növekszik a forgalombiztonság, a községeken nem lesz áthaladó forgalom, kevesebb lesz a baleset. Az M25 idén díjmentesen használható, január elsejétől lesz fizetős útszakasz.

Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta, 1998 óta, amikor megvalósult az M3 Gyöngyös és Füzesabony között, ez a legnagyobb Heves megyei közútfejlesztés. Egerből Budapestre 15 perccel gyorsabban juthatunk majd. Füzesabonytól a főváros irányába hat kilométernél egy teljes értékű csomópont épült. Maklár, Nagytálya és Andornaktálya is mentesül a zajtól, szennyezéstől. Mint mondta, a 14 éve kezdődött a történet, akkor a 33-as úthoz csatlakozva egy kétszer egysávos út tervezése kezdődött, s később Maklárig korszerűsítették is 2,6 kilométeren a 251-est. Fordulópontot jelentett 2015, amikor kétszer kétsávos utat ígértek Egernek az M3-ig, majd egy évre rá elkészültek a végleges tervek, s a területszerzés, engedélyezés, régészeti feltárás következett. Az északi ütemet 2018. november 7-én adták át, de már készült a déli ütem, amelyet 2017-ben át is terveztek némiképp, hiszen létesült egy maklári csomópont is, körforgalommal és felújították a 251-es út kimaradt szakaszát. A vezérigazgató fölsorolta az 50 milliárd forintba kerülő beruházás déli szakaszának néhány adatát: kétmillió négyzetméter területen húzódik, 2,8 millió köbméter töltés épült hozzá, 75 ezer köbméter aszfaltot terítettek le, két híd és két vadátjáró tartozik hozzá. A kivágott fák helyett 6,9 hektár csererdőt telepítettek, újrahangolták Eger jelzőlámpáit. A NIF felkérést kapott az M25-be délről csatlakozó M8-as autópálya tervezésére és az egri tehermentesítő út tervezésére is.