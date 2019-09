Mozgásra buzdította a fiatalokat az egri egyetem (fotókkal)

Számos sportágat és sportos játékot kipróbálhattak az egyetemre látogatók az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján, ahol mindemellett a rendszeres testedzésről, s az egészséges életmódról szerezhettek ismereteket az érdeklődők.

Sportprogramok, szűrővizsgálatok, közönségtalálkozók, jótékonykodás jellemezte az idei Egyetemi Sport Nemzetközi Napot, melyet az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Líceumában és az Eszterházy téren rendeztek meg kedden. Cél volt többek között az, hogy lehetőséget biztosítsanak az érdeklődőknek minél több sportág, sportos játék kipróbálására, a mozgás, rendszeres testedzés, valamint az egészséges életmód témájában szórakoztató ismeretszerzésre.

Dr. Liptai Kálmán, az intézmény rektora nyitotta meg a rendezvényt, beszédében úgy fogalmazott, egy sportos egyetemet keresett és meg is találta.

Dr. Bognár József a Sporttudományi Intézet vezetője a Heol kérdésére elmondta, mára elérték, hogy az egri campus mellett a gyöngyösi, a jászberényi és a sárospataki campuson is lehetőség legyen közös mozgásra, hiszen az oktatók és dolgozók is csatlakoznak a sportnaphoz.

– Ez a program beleilleszkedik abba a rendbe, amit elképzeltünk az egyetem vezetésével, hogy egy sportos egyetemet hozzunk létre. Ebbe beletartozik az él- és a szabadidősport is. Ez az esemény országos szintű, minden magyarországi egyetem megtartja, sőt külföldön is vannak hagyományai. Nagy dolog, hiszen a fizikai aktivitásra, a táplálkozásra, az elsősegélyre hívjuk fel a figyelmet. Lényeges, hogy itt lehetnek a dolgozók is és ők is részt vehetnek a programokon. A hallgatók pedig ezen a napon igazoltan hiányozhatnak, ha bekapcsolódnak a programokba, valamint minden elsős hallgatóknak sportolási kötelezettsége van, hiszen meghirdettünk harmincnál több kurzust, melyek nagyon népszerűek – fogalmazott.

Hangsúlyozta, fontos az az irány, hogy valamilyen módon egyre szorosabban kapcsolódjon az intézmény a városhoz, így a környékbeli általános- és középiskolák is meghívást kaptak.

A nap Eszterházy közösségi futással indult, majd egyebek mellett zumba, ZONA edzés, táncbemutatók, street futball, asztalitenisz, birkózás, tenisz, rekeszépítés, mászófal, önvédelmi oktatás következett. Idén negyedik alkalommal tartották meg a Líceum toronyfutó versenyt is, a színpadon pedig Péntek Enikő fitneszedző tartott bemutató órát.

A délelőtt folyamán egészségügyi szűrésekkel vártak mindenkit, például vércukor-, koleszterin-, trigliceridszint-mérés, testösszetétel-meghatározás, személyre szabott orvosi és diétás tanácsadás, s testgyakorlatok ülő munkát végzőknek.

A rendezvény során a jótékonykodás is nagy hangsúlyt kapott, hiszen a Papamaci Árvái Alapítvány részére adománygyűjtést szerveztek, valamint véradásra is várták a jószándékú donorokat. Mindemellett számos sportolót ismerhettek meg a résztvevők, vendég volt Keszler Andrea és Knoch Viktor, Erdei Zsolt, Szabó-Thomka Hanna és Fodor Rajmund is.