Művelődési házként működik majd a valamikori hevesvezekényi iskola

A rendezvényeknek otthont adó művelődési házat hoznának létre a több mint tíz éve üresen álló iskola épületében. Mindezt a Magyar Falu Program pályázatán elnyert több mint 16 millió forintból valósítják meg.

Már 2007 óta nincs iskola a községben, azóta a régi intézmény épülete üres. A romos állapotú építményt nagyon szeretnék művelődési házzá átalakítani, hiszen az nincs Hevesvezekényben, ezenkívül pedig igény is lenne rá – tájékoztatta a Heolt Tóth Éva polgármester.

A községvezető kijelentette, korábban 29 millió forintot nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az összegből energetikai felújítást végeznek el a régi iskolán.

– Kicserélnénk a nyílászárókat, a fűtésrendszert, a vízvezetékek, valamint a szigetelést is – fogalmazott.

Tóth Éva közölte, most a Magyar Falu Program keretében a belső tér kialakítását is el tudják végezni, minderre 16 és fél millió forintot kapnak.

– Volt itt korábban két tanterem, egy nevelőszoba, egy szertár, egy hosszú folyosó, egy vizesblokk, ezeket szeretnénk egybe nyitni. Végrehajtanánk a falak bontását, a burkolást, építenénk színpadot, megoldanánk a hangosítást, kialakítanánk egy felszerelt teakonyhát és öltözőt, székeket, asztalokat szereznénk be – fejtette ki a polgármester. Hangsúlyozta, hogy a nagy udvarral rendelkező, központban található ház valamikor az 1960-as években épült, s több mint tíz esztendeje áll üresen. Hozzátette, mindemellett a tető megújítására is adtak be pályázatot.

– Már régen el lehetett volna kezdeni a munkálatokat, viszont mivel ázik a fal, ezért a tetővel kellene kezdeni a felújítást– jegyezte meg.

Arról is szólt, hogy a falunak hely hiányában nem nagyon van jelenleg nagyobb rendezvénye. Szeretnének például jótékonysági bált rendezni, ahol többen is megjelenhetnek. A Hevesvezekényben szervezett programokat rendszerint a közösségi házban tartják, de ott harminc vendégnél több nem fér el egyszerre. Az átalakított, később művelődési házként funkcionáló épületben viszont akár hetven-nyolcvan lakosnak is helyet tudnának biztosítani.

Elmondta, a közösségi házban csak magánszemélyek szerveznek családi eseményeket, a szeptember 7-i falunapnak, valamint a búcsúnak pedig a sportpálya melletti terület ad majd otthont.

– A leendő művelődési házban főként őszi, téli eseményeket tartanánk, vagy rossz idő esetén oda szervezhetnénk át az adott programot. Sajnos előfordult már olyan is, hogy eső miatt el kell halasztanunk egy gyermeknapot, mert nem volt fedett helyiség, ahol megtarthattuk volna – fűzte hozzá.

Tóth Éva arra is kitért, hogy a Magyar Falu Programon belül kétmillió forint értékben pályáztak még orvosi műszerekre is, valamint a temetőben urnafal és kerítés kialakítására is szeretnék benyújtani a pályázatot.