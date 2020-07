Nagy a baj: harmadjára árasztotta el az egri állattartó-telepet a víz

Harmadjára is elárasztotta a lezúduló víz az állattartó telepet a megyeszékhelyen.

Bajban van annak az egri, Andornaktálya határában levő állattartó telepnek a vezetője, Faludi Gábor, akinek földjét teljesen elárasztották az elmúlt hetek nagy esőzései. A felhőszakadás óriási károkat okozott. Több mezőgazdasági gép ment tönkre, illetve állat pusztult el. Víz alá került az istálló és a bárányok karámja is. A megmaradt állatok eledel nélkül maradtak, ugyanis a néhol akár térdig is érő csapadék a számukra előkészített takarmányt is eláztatta. Tovább súlyosbította a problémát, hogy az elöntött területre a szénát szállító járművek sem tudnak bejutni, ugyanis belesüllyednének a sárba.

Az árvizet Faludi Gábor szerint a rossz csatornázás okozza. A környéken húzódó árok, aminek a kiépítése még nem fejeződött be, az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az átvezető szakaszt a legutóbbi zivatar hordalékkal töltötte fel. Az így kiömlő víz pedig nem csak a telket, de a szomszédos házak kertjeit is elöntötte. A károk pontos mértékét egyelőre nem lehet felbecsülni, mert bizonyos részeket még mindig nem lehet megközelíteni.

A keddi villámárvíz pedig tovább rontott a helyzeten. Faludi Gábor elmondása szerint ez már idén a harmadik beázás a területen. A munkagépekkel még nem lehet közlekedni illetve az ott élő állatok élete is veszélyeztetett. A gazdálkodó a szomszédos vállalkozók segítségét is kérte, hogy az árok kialakításának munkálatait befejezzék, viszont ők sem tudtak segíteni. Ezt követően felkereste az egri önkormányzat jegyzőjét, és kérte, hogy indítsanak birtokvédelmi eljárást, egyelőre tőle reméli a segítséget. Faludi Gábor arról is beszámolt, hogy nehézséget okoz neki még az is, hogy a jelenlegi helyzet miatt a mezőgazdasági szezonmunkát sem tudja folytatni, ami további károkhoz vezethet.

Megkerestük Barczi Zsoltot Andornaktálya polgármesterét is, aki elmondta, ez már egy régóta fennálló probléma és sok más települést is érint. Hangsúlyozta, hogy az árvízvédelmi védekezés olyan anyagi feltételeket igényel, amit a település a jelen helyzetben nem engedhet meg magának. Azt is említette, hogy az árok tisztítására nem áll rendelkezésre elegendő közmunkás, noha a település más részei is karbantartást igényelnének. Hozzátette: közigazgatásilag a telep Egerhez tartozik, éppen ezért az egri önkormányzatot is kerestük. Szalay Andrea sajtóreferens csütörtökre ígért választ.