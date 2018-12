Nagy bejelentés az év végére: közel fél milliárd forintot kapott az egri vár

Csaknem félmilliárd forintos kormányzati támogatásból végzik el a következő években az egri vár állagmegóvását – közölte pénteki sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt, Eger és a térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott, valamint Habis László polgármester.

– Hagyomány, hogy az ünnepek közeledtével összegezzük a magunk mögött hagyott esztendő történéseit – kezdte sajtótájékoztatóját Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott, majd azt az örömhírt osztotta meg, hogy a Dobó István Vármúzeumba 460 millió forintos támogatás érkezik. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy az összeget a vár állagmegóvására, felújítására csoportosította át a kormányzat.

Habis László polgármester hozzátette, az összeg valójában a Nemzeti Vár- és Kastélyprogram forrásait egészíti ki.

– Ismert, hogy egy másfél milliárdos forintos keretösszegű pályázat egyik partnere Eger, a másik pedig a Dobó István Vármúzeum. Ebben a programban valósul meg a Déli bejárat felújítása, ehhez kapcsolódóan egy fogadóépület épül, pénztár- és kiszolgálóhelyiségekkel. A legemblematikusabb része a projektnek a Varkoch-kapu teljes újjáépítése, emelettel, tetőszerkezettel, farkasveremmel s egy felvonóhíddal. Igazi, új fogadópontja lesz ez az idelátogatóknak – részletezte a polgármester.

Szavai szerint, a programcsomag másik pillére a zászlódomb, mely egykor ágyúdomb volt.

– Ez is megújul, picit magasabb lesz, tartalmát tekintve pedig teljesen megváltozik. Helyet kap itt, pontosabban a föld alatt egy hetven férőhelyes vetítőterem, valamint egy turisztikai látogatóközpont a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. Ez az év minden hónapjában működik majd, és tulajdonképpen a szezonalitás mérséklését is szolgáló új vonzereje lesz a várnak. Ehhez a projektcsomaghoz érkező 460 millió forintos kiegészítéssel az eredetileg tervezett komplett program megvalósulhat – fűzte hozzá Habis László.

Ringert Csaba, a vár igazgató tanácsadója, aki január 1-jétől az intézmény igazgatója lesz elmondta, a vár hatalmas turisztikai attrakció és nemzeti emlékhely, mely a következő években számos újdonsággal várja látogatóit.

Fontos döntések születtek

– Az egriek ebben az évben is számíthattak a magyar kormányra – fogalmazott Nyitrai Zsolt, majd emlékeztetett: az elmúlt időszakban sok, a város javát szolgáló döntés született. – A megyeszékhely bekapcsolódik az autópálya-hálózatba az M25-ös út révén, melynek első szakasza, az északi ütem már elkészült. Döntés született arról is, hogy elkezdődhet az intermodális csomópont tervezése, valamint ha elkészül az M25-ös út, elindulhat a várost elkerülő út tervezése, építése. Ezen kívül egy több mint egy milliárd forintos pénzügyi, gazdasági csomag is „érkezik” a városba, melyet a déli iparterület fejlesztésére, a vár megújulására, a termálvizek összefogására költhet el Eger – sorolta.