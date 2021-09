Nagy beruházásba vágott a verpeléti önkormányzat

Újabb fontos beruházás kezdődöttel a városban. A főtér teljes felújítását célzó projekttel nem csupán szebb lesz a település központja, de jóval biztonságosabb is.

Ezt ne hagyja ki! Tízmilliók jutnak Jakab verőlegény „szimpatizánsának”

– Túl vagyunk a város jó néhány utcájának felújításán, s most elkezdődött a Szabadság tér és a piactér rekonstrukciója is – számolt be portálunknak Farkas Sándor polgármester. – Ez két külön Területi Operatív Programba tartozó pályázat eredménye, de a projektek szorosan összefüggnek, hiszen egymás mellett találhatók. A főtér egyfelől a gyakran zsúfolt piaci forgatag színhelye, másfelől ezen az aszfaltozott területen található a helység távolsági buszmegállója. Itt fordulnak meg azok a buszok is, melyek Verpelét érintése után az érkezés irányába távoznak. Nagy tehát a busz- és utasforgalom, és számos parkolóhely is ide van felfestve. A távolsági és helyközi buszközlekedés intenzív, napi ötven járatot jelent.

– A megújulással ez a tér válik alkalmasabbá mindezen feladatok ellátására a biztonságos közlekedés jegyében. Mindkét oldalon új buszöblök, fedett buszmegálló pavilonok jelennek meg. Új gyalogosátjárók létesülnek a biztonságos közlekedés érdekében. Az utak új aszfaltburkolatot kapnak, illetve a buszöblök speciális, ellenálló bazaltbetonból készülnek – folytatta a városvezető. Mindehhez 220 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az önkormányzat. Farkas Sándor elmondta, hogy a fent említett problémakör megoldásában aktívan segítségére volt a Horváth László országgyűlési képviselő is. Kiemelte, hogy mivel a piacnak a mezővárosi múltra visszavezethető évszázados hagyományai vannak, ezt sem lehetett kivinni a városközpontból.

– A helyi termékek iránt megnőtt érdeklődés nálunk is érezhető. Mindig is igyekeztünk megfelelő körülményeket biztosítani az árusításhoz. Ebből a szintén majd’ kétszázmillió forintos pályázatból megvalósul a szolgáltatások minőségi fejlesztése. Fedett árusítóhely épül, ahol tíz pult áll majd rendelkezésre. Zárható kiszolgálóhelyiségek is létesülnek, s korszerű, higiénikus, akadálymentes mosdók, hulladéktároló és gombavizsgáló is – közölte a polgármester.

Kitért arra is, hogy az épület elé fásítással egybekötve parkolóhelyek és kerékpártárolók kerülnek, az épülő piactér északi felén a pénteki piacnapokon mobil asztalok mellett folyhat majd az értékesítés. A déli részen az autók csomagtartójából árusíthatnak.

– Mindez biztonságos, balesetmentes környezetben. A többféleképpen használható területre hagyományőrző piactérhez illő dísznövények, térhatároló fasorok kerülnek. Jövő márciusra már városias, de mégis a település múltjához illő főterünk lesz. Hogy mindez megvalósulhasson, most jó ideig a helyiek és a hozzánk látogatók türelmére és megértésére van szükség. Igyekszünk szakaszosan végezni a munkákat, s mindenkit időben értesítünk a várható fejleményekről. A piacnak csökkentett létszámmal, de helyet adunk odébb, az akkorra elkészülő új parkolónkban – zárta szavait Farkas Sándor.