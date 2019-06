Nagy dobására készül Pétervására

Pétervására harminc évvel ezelőtt kapta meg a városi rangot. Az akkori nagyközség mára körzetközponti szerepet betöltő, igazi, szerethető kisvárossá vált. Mindezt június 28–29-én ünneplik meg a helyiek fergeteges programkavalkáddal.

Idén ünnepli várossá avatásának 30. évfordulóját a település. A jubileumot az önkormányzat egy egész évet átfogó rendezvénysorozattal ünnepli, melyet márciusban indított útjára. Az események sora egy, a Pétervásárát régi fotókon felelevenítő kiállítással kezdődött, melyet a nagy sikerre való tekintettel meghosszabbítottak. Az azóta eltelt néhány hónapban a szervezők olyan programokkal kedveskednek a városlakók számára, melyekben mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. A műsorokkal gondolnak a gyermekekre, családokra és az idősebb korosztály tagjaira is, hiszen volt azóta gyermekrajzverseny, sakkverseny, túra a város körül, gyermeknap, a hétvégén pedig egy kispályás labdarúgótornát is szerveznek. Mindezek mellett idén a nagy nemzeti ünnepek is a Pétervására 30 logó alatt szerveződnek, s a városban tartott egyéb események is e zászló alatt vonulnak fel.

Ilyen volt a május elején megtartott ballagás, ahol a mezőgazdasági szakiskola tanulói harminc feldíszített traktort és mezőgazdasági gépet felvonultatva búcsúztatták a végzősöket, és tisztelegtek a városi évforduló előtt. A múlt héten Pétervásárán is átvonult a Tour de Hongrie, ahol lehetőséget kaptak a települések, hogy megmutassák magukat. Az észak-hevesi kisváros ezt kihasználva a Főterén egy 30-as számot jelenített meg élőkép formájában, melyhez csatlakoztak a helyi intézmények és a lakosság.

Június utolsó hétvégéjén pedig az év legnagyobb dobása következik. Június 28–29-én rendezik meg a IV. Térünnep elnevezésű városnapot, mely először lesz kétnapos. Több hazai és nemzetközileg is ismert fellépő lesz a színpadon. Egész napos programok, show-műsorok, kirakodóvásár, nemzetközi bothúzó verseny, ingyenes városnéző kisvonat, autós bemutató, gyermekműsorok és operett mellett számos rendezvény lesz, melyek színessé és emlékezetessé teszik ezt a két napot – tudtuk meg Eged István polgármestertől. A város első embere szerint van mit ünnepelni.

– Az elmúlt évtizedekben valódi központi szerepet betöltő, egészségügyi, oktatási és kiszolgáló intézményekkel teli várossá fejlődtünk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, szép alkalom, és a lakosság megérdemli, hogy méltó módon ünnepeljük meg a kerek évfordulót. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az előkészületekben, és akik segítenek a lebonyolításban. A két nap során várjuk nemcsak a városlakókat, hanem a környékbeli érdeklődőket is, akik velünk együtt szeretnének ünnepelni, szórakozni – tette hozzá.

Az események június 28-án, pénteken, délután három órakor kezdődnek a Kincsek a szekrényből néprajzi kiállítás megnyitójával. Négy órától a város büszkeségei, a helyi óvodások és az általános iskola diákjai következnek néptáncbemutatóval. A mezőgazdasági szakképző iskola Az arany tuskó című cigány népmesével és énekes produkcióval szórakoztatja a közönséget. Fél hattól a siroki diákszínjátszók Bendegúz csoportja a Bajusz című vásári komédiával áll színpadra.