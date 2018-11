Nagy lépés a kis könyvtárnak: korszerűbb helyen böngészhetnek a noszvajiak

Szebb környezetben, megújult állománnyal és több folyóirattal várja az olvasni vágyókat a település könyvtára.

Az intézmény csatlakozott a Hevestéka könyvtár hálózathoz, amelynek köszönhetően az említetteken felül új programlehetőségek is megnyílnak a helyiek előtt – számolt be lapunknak Czinkéné Szűcs Krisztina. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vezetője hozzátette, szep­tembertől már megújult formában működik a könyvtár, a helyiek örülnek a változásnak, ami a beiratkozások számának emelkedésén is látszik.

– Amellett, hogy szebb lett az intézmény, kialakítottunk még egy tiniszobát internetsarokkal, ahol különféle foglalkozásokat is lehet tartani, és a kisgyermekeseknek pedig létrehoztunk egy játszósarkot is. Ezentúl rendszeresen tartunk majd könyvtármozit, színesedik a programkínálatunk is. A bibliotéka állománya negyedévente fog frissülni és rendszeresen kapunk új lapokat is. Nagy előrelépés ez számunkra, és úgy látjuk, a helyiek is pozitívan fogadják a változást – részletezte Czinkéné Szűcs Krisztina.

