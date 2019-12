Nagy segítség a szociális tüzelő az Eger környéki településeknek

A korábbi évekhez képest idén minden eddiginél korábban pályázhattak az önkormányzatok szociális tüzelőre, augusztus ­elejéig kellett jelezni a kéréseket a Belügyminisztériumnak. Megkérdeztük, a térségben mekkora igény van erre.

A kormány idén ötmilliárd forintot biztosít a szociális célú tüzelőanyag-programra. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Pogácsás Tibor szavai szerint a szociális tüzelő vásárlására vonatkozó kiegészítő támogatásra az ötezer lakos alatti önkormányzatok pályázhattak, tűzifa, illetve barnakőszén vételére igényelhető pénz. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok alapján a helyhatóságok a támogatásnak köszönhetően 180–200 ezer családnak juttatnak telente tüzelőanyagot.

A benyújtott pályázatokról augusztus 30-ig döntöttek, a nyertes önkormányzatoknak a támogatásból vett tüzelőanyagot 2020. február 17-ig szét kell osztaniuk a rászorulók között. Mindenki, aki pályázott, kapott támogatást, az önkormányzatok helyben, saját rendeletük alapján osztják szét a tüzelőt. A program 2011-es indulása óta egymillió köbméter tűzifával látták el a településeket. Eddig az állam 17 milliárd forintot fordított erre.

Noszvajon eddig mindig pályáztak az említett támogatásra, 63 köbméter tűzifát kaptak idén. Szabó Péter polgármester lapunk kérdésére elmondta, húszat már kiosztottak, huszonhárom sorsáról már döntöttek, a maradékot pedig januárban adják oda az érintetteknek. Verpeléten, Noszvajhoz hasonlóan, a program elindulása óta minden évben igényelnek szociális tüzelőt, a város több száz köbméter fára jogosult. Farkas Sándor polgármester szerint a helyi pályázók között egyenlő mértékben osztják ki a megítélt fát, hogy ne legyen probléma abból, ha valaki esetleg többet kapna, így mindenki elégedett szokott lenni.

Szarvaskőn harminchat köbméter fára adtak be igényt. Szabóné Balla Marianna polgármester elmondása szerint mindig az általuk igényelhető maximummennyiséget kérik, most 31-et kaptak, de vettek még hozzá hatot. A faluban pályázni kell a tüzelőre a helyieknek, akik között jövedelemarányosan osztják szét a fát. A novaji polgármester, Demkó Gábor arról számolt be, hogy a 43 köbméter fát 28 család között osztották ki.

Andronaktályán Barczi Zsolt községvezető elmondta, 38 köbméter szociális tűzifát kapnak és ezt február 18-ig adják át rászorultságtól függően maximálisan három köbméterig. Érdeklődtünk, náluk milyen szempontok szerint döntenek arról, ki kaphat a támogatásból.

– Az, aki aktív korúak ellátására jogosult, vagy ellátása a közfoglalkoztatás miatt szünetel, aki az időskorúak járadékára, az önkormányzati rendeletünk alapján lakhatáshoz adható települési támogatásra jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, különös tekintettel, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül – tette hozzá.