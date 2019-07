Nagy segítség a szociális tüzelő az Eger környéki településeknek is

A korábbi évekhez képest idén minden eddiginél korábban pályázhatnak az önkormányzatok szociális tüzelőre, augusztus ­elejéig kell jelezni a kéréseket a Belügyminisztériumnak. Megkérdeztük, a térségben mekkora igény van erre.

A kormány idén ötmilliárd forintot biztosít a szociális célú tüzelőanyag-programra, erről kedden tartott sajtótájékoztatót Budapesten a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor szavai szerint a szociális tüzelő vásárlására vonatkozó kiegészítő támogatásra az ötezer lakos alatti önkormányzatok pályázhatnak, tűzifa, illetve barnakőszén vételére igényelhető pénz. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok alapján a helyhatóságok a támogatásnak köszönhetően 180–200 ezer családnak juttatnak telente tüzelőanyagot. A pályázat elektronikus beadási határideje augusztus 1. délután négy óra, papíralapon augusztus 2.

A benyújtott pályázatokról augusztus 30-ig döntenek, a nyertes önkormányzatoknak a támogatásból vett tüzelőanyagot 2020. február 17-ig szét kell osztaniuk a rászorulók között. Mindenki, aki pályázik, kap támogatást, az önkormányzatok helyben saját rendeletük alapján osztják szét a tüzelőt. A program 2011-es indulása óta egymillió köbméter tűzifával látták el a településeket. Eddig az állam 17 milliárd forintot fordított erre.

Noszvajon eddig mindig pályáztak az említett támogatásra, átlagosan 60–80 köbméter fát ítéltek meg a községnek – mondta el Bóta Géza. A polgármester hozzátette, idén is be szeretnék nyújtani a pályázatot, erről a napokban tárgyal majd a képviselő-testület, ugyanis némi önerő is kell hozzá, de véleménye szerint nem lesz akadálya annak, hogy pályázzanak.

Verpeléten, Noszvajhoz hasonlóan, a program elindulása óta minden évben igényelnek szociális tüzelőt, a város több száz köbméter fára jogosult. Farkas Sándor polgármester szerint a helyi pályázók között egyenlő mértékben osztják ki a megítélt fát, hogy ne legyen probléma abból, ha valaki esetleg többet kapna, így mindenki elégedett szokott lenni.

Szarvaskőben harminchat köbméter fára adtak be igényt. Szabóné Balla Marianna polgármester elmondása szerint mindig az általuk igényelhető maximummennyiséget kérik, és a legtöbbször ennél néhány köbméterrel kevesebbet kapnak, de ebből nem szokott gond lenni. A faluban pályázni kell a tüzelőre a helyieknek, akik között jövedelemarányosan osztják szét a fát.

Andornaktályán csütörtökön döntött a képviselő-testület a szociális tüzelő igényléséről. A támogatás elbírálását követően a helyiek január 15-ig pályázhatnak majd tűzifára. Vámosi László településvezető elmondta, a rendeletük szerint jövedelemarányosan osztják szét a támogatást, és ügyelnek rá, hogy a pályázó munkanélküliek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és a lakhatási támogatásban részesülők tüzelőhöz jussanak.