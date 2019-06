Nagy siker volt az Ostorosi Rozé Fesztivál

Táncház, gyermekszínház, Abba Show is várta a faluba látogatókat.

Kiváló borok, finom ételek és remek hangulat jellemezte a IV. Ostorosi Rozé Fesztivált. A község legnagyobb rendezvényére ismét sokan voltak kíváncsiak, a szervezők pedig mindenkinek biztosítottak kedvére való programot.

A Hősök tere már az esemény kezdetére benépesült. Fellépett több asszonykórus, gyermekegyüttes, a fiatalok karatebemutatót is tartottak. Volt táncház is, amelyhez a Tekergő Zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A családokat ugrálóvár és kézműves sarok várta, ahol levendula zsákot is lehetett készíteni, de csillámtetoválást is kérhettek az apróságok. Nagy sikere volt a Babszem Jankó Gyermekszínház előadásának.

Számos borászat kitelepült jobbnál-jobb nedűkkel, s finom falatokból sem volt hiány, helyben sültek a húsok, a gofri, kézműves sajtok közül is lehetett válogatni. A finomságokból kézműves szörpöt, lekvárt is lehetett venni. Nem maradhatott el a nagy közös koccintás sem. Este a Super Truopers Abba Show-t tartott, a programot Zoltán Erika koncert, majd pedig Retro Disco zárta.