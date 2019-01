Nagy tervekkel indul el az új esztendő Noszvajon

Az erőgyűjtés éve volt 2018 Noszvaj számára. Bár voltak kisebb fejlesztések, a java csak idén következik. Megújul a település ­tornaterme és a patakparti termelői piac, útfelújítások várhatók, s egy régen áhított bölcsődét is szeretnének kialakítani.

A vendégszeretetéről híres község sikeres évet zárt tavaly. Előkészítették az idei fejlesztéseiket, valamint néhány kisebb beruházást meg is valósítottak. Megújult a könyvtár és a Gazdaház, elkezdték az ­önkormányzati utak rendbehozatalát. Ezen felül ismét sikerült rengeteg vendéget csábítani a településre, s a vállalkozók is egyre szívesebben fektetnek be Noszvajon.



A bölcsőde jelenleg a legnagyobb projekt

A helységbe az utóbbi években sokan költöztek, sok a kisgyermekes család, ennek okán egyre sürgetőbb egy bölcsőde kialakítása, mivel az még nincs a faluban – mondta el lapunknak Szabó Péter. Az alpolgármester hozzátette, márciusig nyújtják be a pályázatot egy új építésű bölcsődére. Bizakodóak, mert minden kritériumnak megfelelnek. Egy kétcsoportos, összesen huszonnégy gyermek befogadására alkalmas intézményt szeretnének létrehozni. Emellett az óvoda bővítésére is pályáznak majd, a tornaterem és a patakparti termelői piac felújítása pedig még idén elkezdődik.



Egyre több helyi lát fantáziát a turizmusban



Noszvaj sok befektetőt vonz, de rengeteg helybeli is szívesen indít a turizmushoz kapcsolódó vállalkozást. Szabó Péter kiemelte, még idén tíz új vendégház épül a községben, és ezen túl is várható a szálláshelyek bővülése. Aláhúzta, külön öröm, hogy egyre több helyben élő dönt úgy, hogy vendégházat nyit, vagy egyéb, a turizmushoz kapcsolódó vállalkozást indít. Az önkormányzat támogatja ezeket a kezdeményezéseket, és igyekeznek a megfelelő infrastruktúra kialakításával és rendszeres karbantartásával segíteni, például útfelújításokkal és a közművek fejlesztésével.



Töretlenül népszerűek a rendezvényeik



Novaj messze földön híres programjairól, minden évben sokakat vonz a Birsünnep, a Kemencés napok, a Gyermeknapi meseerdő.



– Az elmúlt év egyik legnagyobb sikere a februári Szerelemhétvégén a fotókiállításunk volt, amelyen több évszázad noszvaji esküvői fotóit állítottuk ki. De gyorsan népszerű lett a Forrástúra tanösvényünk is és a gyermeknapi programunkon is sokan vettek részt. Utóbbi rendezvény azért is különleges, mert főként helyi önkéntes szülők szervezik, mindig nagyon értékes programot állítanak össze – részletezte lapunknak Czinkéné Szűcs Krisztina. A helyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vezetője hozzátette, a Kemencés nap is sokakat vonzott, számos helybeli várta finom falatokkal a vendégeket, s különleges új programot is indítottak, Együttment néven.



– Mivel sokan költöztek Noszvajra, igény volt egy ismerkedési programra, ez lett az Együttment. Nagyon jól sikerült az esemény, ebből szeretnénk hagyományt teremteni – fejtette ki a szakember. Elmondta, idén minden hagyományos programjukat megrendezik, de új rendezvénnyel is bővül a paletta, május első hétvégéjén sonka- és borfesztivált rendeznek, amit külső vállalkozó koordinál. Ez is bizonyítja, hogy egyre többen látnak fantáziát Noszvajban, nem csak a turistákat, a vállalkozókat is vonzza a település.

Erősítik a környezettudatos szemléletet

A településen évek óta igen nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, az idén pedig még szeretnék fokozni is ezt, és még zöldebbé, azaz környezettudatosabbá tenni a programjaikat. Eddig is kérték a lakosoktól, aki teheti, az vigyen magával tányért, poharat és evőeszközt a különböző rendezvényekre, hogy ezzel is csökkentsék a felhasznált műanyag étkészletek mennyiségét. Idén újdonságként ehető tányérokat fognak bevezetni a programjaikon a műanyag tányérok helyettesítésére, valamint egyedi kerámiabögréket is szeretnének használni. A lakosságot is igyekeznek környezettudatosságra buzdítani, népszerűsítik a komposztálást, valamint a helyes fűtési módokat. A fő cél a település szépségének, természetességének megőrzése, hogy azt minél több generáció élvezhesse még a jövőben.

