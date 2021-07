Nagy veszélyben vannak az otthonok a nyaralás alatt

A nyaralószezonban sokan utaznak el pihenni, akár több hétre is. A kikapcsolódást azonban könnyen rémálommá teheti a távollétünkben egy tűzeset, csőrepedés vagy éppen betörés. Érdemes felkészülni a baj megelőzésére.

A vírusjárvány enyhülésével mindenki fokozottabban vágyik az üdülésre. Hosszabb nyaralás alatt azonban egy bekapcsolva felejtett elektromos eszköz, egy el nem zárt csap, egy nyitva hagyott ablak is nagyon súlyos károkhoz vezethet.

Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője szerint ne hagyjunk elektromos berendezést, például tévét számítógépet bedugva, mivel ezek még kikapcsolt, készenléti állapotban is fogyasztóként üzemelnek.

Esetleges meghibásodásuk tüzet okozhat, ami a felügyelet hiánya miatt komoly veszélyt jelent. Valamennyi nyílászárót zárjuk be, a kerti bútorokat és a szél által mozdítható tárgyakat rögzítsük, vagy tegyük biztonságos helyre a viharkárok megelőzése érdekében. A gáztűzhelyhez, gázkazánhoz, gázbojlerhez vezető gázcsapot is zárjuk el. Aki PB-gázpalackot használ, szerelje le azt a készülékről, és a távollét idejére lezárt állapotban helyezze hűvös, biztonságos helyre. Egy esetleges csőtörés miatt keletkező vízkár megelőzésére a vízóra közelében kiépített csapot is ajánlott elzárni.

Az otthonunk olyan intim szféra, ahol biztonságban szeretnénk érezni magunkat. Ezért ha arra érkezünk haza az üdülésből, hogy a lakásunkban hívatlan látogató járt, az nemcsak anyagi kárt, de pszichés traumát is okoz. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya tájékoztatása szerint a nyílászárók védelme a legfontosabb a pincétől a garázson át a padlásig. A rendőrség nyomatékosítja, hogy áthatolhatatlan ajtó, ablak nincs. Amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni, de nem mindegy, milyen áron és mennyi idő alatt. A jól zárt ajtók, ablakok visszatarthatják a betörőt, vagy annyi időre feltartóztathatják, amennyi elég a leleplezéséhez, tetten éréséhez.

A rendőrség szerint megfelelő védelmet nyújthatnak a helyi szirénák, zajkeltők, feltéve, ha a hang-, illetve fényjelzés jelentésére előzetesen felhívtuk a szomszédságban lakó megbízható ismerőseink figyelmét. Őket érdemes megkérnünk elutazás előtt, hogy rendszeresen ellenőrizzék lakásunkat, ürítsék a postaládánkat. Távriasztás alkalmazásával az erre szakosodott vagyonvédelmi cég észleli az illetéktelen behatolást, és elfogókat küld a helyszínre. Nagyobb pénzösszeget, ékszereket a nyaralás idejére célszerű pénzintézetbe vinni.

A nyaralás alatti betörésektől nem ok nélkül aggódnak sokan. A Magyar Biztosítók Szövetsége arról tájékoztatott, hogy ebben az időszakban és a hosszú hétvégéken megugrik ezen bűncselekmények száma. Nagyon fontos tehát a megfelelő lakásbiztosítás megkötése. A biztosítószövetség kiemelte, hogy vannak vagyontárgyak, melyek alapesetben nem biztosítottak, védelmükre külön megállapodásra van szükség. Azt is fontos tudni, hogy egyes vagontárgyak házunk nem minden helyiségében biztosítottak.

Előfordulhat, hogy adott esetben, egy bizonyos értéktárgyra azért nem terjed ki a biztosító kockázatviselése, mert a lakás helyett például a garázsban vagy melléképületben tartjuk.

A telefonunk segíthet, de árthat is

Hosszú üdülésünk ideje alatt az okostelefon használatát is meg kell fontolni a távoli lakásunk védelmében. Nagy divat a közösségi médiában az utazásaink, nyaralásaink emlékezetes pillanatairól azonnal hírt adni, de nem jó ötlet nyilvánosan megosztani, hogy éppen hol vagyunk. Az sem nyújt teljes biztonságot, ha ezeket a fotókat, videókat csak az ismerőseink láthatják, egy-egy poszt az ismerősök ismerőseihez is könnyen eljuthat, így akár olyanokhoz is, akiknek a távollét betörési lehetőséget jelent. A vakáción készült képeket célszerű hazaérkezés után feltölteni. Ma már számos WIFI IP biztonsági kamera és eszköz kapható viszonylag elérhető áron, melyek különösebb szakértelem nélkül is telepíthetők, beüzemelhetők, így távollétünkben bármikor megnézhetjük a mobiltelefonunkon, mi történik otthon.

