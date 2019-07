Nagy veszélyt rejt az illegális égetés

Nyáron is sokan vannak, akik – nem törődve a környezetkárosítással – olyan anyagokat tüzelnek el portájukon, amelyek égésterméke az egészségnek árt.

Szerencsére az internet nemcsak ­információs sztráda, hanem a figyelemfelkeltés eszköze is. Olykor találkozhatunk olyan megosztásokkal, amelyek talán nemcsak a hétköznapi emberek, hanem remélhetően a hatóságok figyelmét is felhívják a minimum szabálysértésnek számító jelenségekre. Mint például a napokban a hatvani Traktor utcában történt eset: sötétedés után az egyik portán oly hevesen lángolt valami, hogy bevilágította az egész környéket. Volt, aki fotókat is készített, amelyeken jól látható, hogy egy családi ház udvarán, az épülettől alig pár méternyire ég egy hatalmas tűz, akkora fekete füsttel, ami percek alatt beterítette a környéket. A közelben élők kommunális hulladékra gyanakodtak, ami a szagokból ítélve akár műanyagot is tartalmazhatott.

A műanyagégetés nem ritkaság errefelé, bár „fénykorát” korábban élte. Akkoriban úgy csupaszították a kábelt, hogy a megtisztított, jellemzően színesfémből készült vezeték kereskedőnél kössön ki, némi aprópénzért. Az ­1990-es években – titokban készült fotóval – portálunkon is beszámoltunk arról, Lőrinciben egyesek olyan tevékenységet folytatnak, melynek melléktermékeként káros anyagok kerülnek a levegőbe. A dombok rejtekében gázperzselővel távolították el a színesfém vezetékek műanyag szigetelését. A rendőrök tetten értek egy társaságot a Petőfibányához közeli homokbányában.

Lőrinciben az önkormányzat a közelmúltban egészségügyi okokból betiltotta az égetést, de a tiltást feloldották, mert a felgyülemlett zöldhulladék elszállítására nem nyílt lehetőség, az intézkedést a helybeliek pedig nemtetszéssel fogadták.

Sokfajta hulladékot tilos tűzre dobni

A kormányrendelet szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Ennek alapján tiltott tevékenységnek számít az illegális hulladékégetés is, ám továbbra is sokan döntenek úgy, hogy tűzre vetik a tiltott anyagokat, így a műanyagot, a festett, a lakkozott fát, például a régi ablakkereteket, ajtókat, raklapokat, továbbá a rétegelt lemezt, a bútorlapot. Tilos feltüzelni emellett az építési fahulladékot, a színes, fényes papírhulladékot, a PET-palackot, a műanyag hulladékot, az autógumit, a használt ruhát, a rongyokat, a fáradt olajat és az üzemanyagot. Mégis sokan tűzre vetik ezeket. Aki ilyesmit észlel, az az illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalban tehet panaszt.