Nagyfügedi lány is továbbjutott a Miss Hungary 2020 döntőjébe

Idén a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont december 12-én a jubileumi 30. Miss Hungary 2020 szépségverseny döntőjének.

A szervezők tájékoztatása szerint a pandémia miatt hozott intézkedések a nemzeti szépségverseny döntőjét is várhatóan későbbre halasztják, ha 30 napnál tovább tart a veszélyhelyzet. Mint írják: a rendezvényen meghatározó lesz az évfordulót jelző 30-as szám. Hazánk legrégebbi szépségversenyén 30 hölgy mutatkozik be – tini és felnőtt kategóriában – és nagy létszámú, szakemberekből és támogatókból álló zsűri dönt arról, kinek a fejére kerüljön a két királynői korona, s kik képviselhetik hazánkat a Miss Hungary szépségkirálynőjeként a nemzetközi porondon.

A rangos megmérettetésen a korábbi hagyományos elemek mellett idén jelentős arculatváltás is történik, visszafogott, elegáns rendezvényt kíván megvalósítani a rendezvény szervező csapata. A verseny nagy hangsúlyt helyez a női szépség, a nőiesség bemutatására, de mindezt a nemzeti értékekkel ötvözve, hogy illeszkedjék a helyszínhez, a Gödöllői Királyi Kastélyhoz. Mindez egyfajta időutazáson keresztül jelenik meg, kiemelve az életmód, az egészség és a természetvédelmének a fontosságát. Ezen fő gondolatok mentén szeretnének olyan üzeneteket eljuttatni a nőkhöz, amiket a mindennapokban egyaránt hasznosítani tudnak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői is. A verseny során Erzsébet királyné világa összekapcsolódik a modern digitális világgal, mely most egyre nagyobb szerepet kap a jelenlegi helyzetben.

A továbbjutók között egy Heves megyei szépség, a nagyfügedi – Tündérszépek versenyünkből ismert – Mága Alexa is feltűnik. A 23 éves fiatal lány jelenleg Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-nél dolgozik

– Kozmetikus végzettséggel is rendelkezem, de csak hobbi szinten szoktam a szakmával kapcsolatos tevékenységeket folytatni, baráti körben – nyilatkozta Mága Alexa. – Szabadidőmet legszívesebben a szabadban töltöm, hobbim a természet képek fotózása, illetve a festészet. Emellett imádok mindenféle sütemény recepteket kipróbálni, új ízeket alkotni.

Elárulta: ez az első szépségverseny, amelyen részt vesz, bár már kiskora óta nagy álma volt, hogy egyszer korona kerüljön a fejére és hazánkat képviselhesse egy világversenyen.

– Azzal, hogy idén bekerülhettem a Miss Hungary döntőjébe már úgy érzem, valóra is vált az álmom, hiszen a gödöllői kastély falai közt és Sisi rekonstruált ruháiban minden versenytársammal együtt valódi királynőnek érezhettük magunkat! Ez egy örök élmény marad mindannyiunk számára! Ez a különleges helyszín számomra nagyon fontos! Örülök, hogy idén a valódi nőiességet képviseli a verseny. Személy szerint szeretném képviselni a visszafogott nőiesség mellett, a háziasságot és a természetességet is – tette hozzá a hevesi szépség.