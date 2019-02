Nagyon félős most tengeren utazni

Igen sokan mennének haza, de nem lehet, csak a nőknek és a gyermekeknek, de nagyon félős most a tengeren utazni, mert igen sok szerencsétlenség történik…

6200 koronát küldött hadikölcsönre Amerikából egy hevesmegyei asszony.

A nemzeti érzések és a hazafiasságnak megkapó példája ragyog ki abból a levélből, amelyet a napokban küldött egy ujlőrincfalvai asszony, Szopkó Margit, Hauer László jegyzőnek Amerikából.

Sokszor kaptuk már bizonyságát annak, hogy Amerikába szakadt véreink együtt éreznek nemzeti ügyünkkel. (…) Még asszonyok is kötelességüknek érezték ezt. Nő a mi levélírónk is s az összeg, amelyet hadikölcsönre küldött, egész tekintélyes összeg: 6200 korona.

A levél homlokán színes embléma diszeleg: A magyar cimer, hármas halom, kettős kereszt, négy folyó, fölötte keresztben a nemzetiszin zászló s az amerikai lobogó és két összefogott kéz.

Tisztelt Jegyző Úr!

Tudatom a tekintetes jegyző urral, hogy elküldtem a hadikölcsönhöz 1915. julius hó 16-án 5000 koronát és elküldtem május 13-án 1200 koronát a budapesti postatakarékpénztárba. – Tessék szives lenni erre emlékezni, ha esetleg elhalnék és egyéb bizonyságot nem is tudnék, kitül Isten őrizzen.

Továbbá igen tisztelt Jegyző Úr tessék szives lenni tudatni velem a hazai viszonyokat, mert igen régen nem kaptunk levelet. Nem tudunk semmit. Tessék megirni, haltak-e már el Lőrincfalván a háboruban…

(…) Itt Amerikában elég jól megy a munkaviszony. Dolgozunk, de a drágaság itt is elég, minden drágább, mint más időkben szokott lenni. Bár csak adná az Isten, hogy megszünne már ez a nagy világháboru, mert itt is sok részben érezzük. Igen sokan mennének haza, de nem lehet, csak a nőknek és a gyermekeknek, de nagyon félős most a tengeren utazni, mert igen sok szerencsétlenség történik…

(…)Tessék megengedni, hogy levelemmel kellemetlenkedem – jó egészséget kivánok az egész családjának s felkérem a tekintetes urat, hogy miként megkapta ezt a levelet, tessék irni, hogy tudjam megkapni, mert most nem biztos a levél küldés. A pénzt is postán küldöm.

Maradok kiváló tisztelettel:

Szopkó Margit

Hadi rokkantak.

A háboruban rokkanttá vált katonák elhelyezése ügyében a kormánynál erősen foglalkoznak. A háboru befejezésével a rokkantak nagy számára való tekintettel nincs módjában az államnak valamennyit elhelyezni.

(…) Az összes közszállitáson résztvevők, állami, megyei városi hivatalok megüresedett helyére a rokkantak kerülnek. Sehol és senkinél ne legyen a rokkantság akadály. A megfelelő munkahely megválasztása a legfontosabb. A rokkantság csak ott akadály, hol a gyors munkát akadályozza. Ne tanitsuk a félkezü katonákat kézimunkára akkor se, ha a kapott műkézzel elég ügyesen operál. A félkezü katonák részére száz és száz munkakörlet áll rendelkezésre. A nagy foglalkoztató és oktató intézetek felállitása sokkal fontosabb ma, mint minden más. Az állam sokkal könnyebben helyezheti el rövid időn belül az összes rokkantakat, ha azokat még a háboru tartama alatt gondos és előrelátó neveléssel és oktatással jövendő pályájukra kiképezi.

A háboru után előre látható nagy munkáshiány a rokkantak 60 %-át munkához juttatja s csak 40 % marad az állam gondozására. Ez csakis akkor következhetik be, ha minden rokkant a most már neki megfelelő munkakörletben teljes jártassággal bir. Erről az államnak most kell gondoskodnia annál is inkább, mert a háboru után annál nagyobb lesz nyomor és annál jobban érezhető majd a munkaerő-hiány.

A 24 évesnél fiatalabb taneröket hivják be.

Az utóbbi hetekben az a hír terjedt el, hogy a tanítókat és tanárokat a nyári szünidőben katonai szolgálatra rendelik be a pótzászlóaljakhoz. Most arról értesülünk, hogy a hír ebben a formában nem felel meg a valóságnak, mert a tanárok és tanítók közül csak azokat hívják be, akik 24 évesek nem mulottak el. Tavaly ugyanis megjelent egy rendelet, amely szerint minden segélyszolgálatos tanár és tanító fölmenthető.

A rendeletet akkor azonnal foganatosították és ennélfogva a közoktatást veszélyeztető régi rendelkezésen nagyon sokat enyhítettek. Így ezeket fogják most berendelni, az idősebb korosztályokat azonban nem hívják be. Ezek valószínüleg a nyári hadi tanfolyamokon, amelyek létesítésére hír szerint intézkedik a miniszter, fognak előadásokat tartani.

