Nagyságrendet ugrott a vendégéjszakák száma Heves megyében

Térségünkben ­meghatározó szerepe van az idegenforgalomnak. A közelmúlt fürdő- és egyéb fejlesztéseinek köszönhetően már nem csak a nagyobb városokban jelent megélhetési forrást, jövedelemkiegészítést a szállásadás. Az utóbbi években ugrásszerű volt a vendégéjszakák növekedése a frekventáltabb helyeken.

Négy napra érkezett pihenni Szarvaskőbe Budapestről Bak Veronika. Pontosabban ebben a festői faluban szállt meg a nyugdíjas asszony, de napközben Egerben tölti ideje nagy részét. Szerinte kora estétől sokkal jobb ebben a hegyek lábánál megbúvó faluban időzni az ő korában. Csend van, nyugalom és semmihez se hasonlítható jó levegő. Reggelit is kapnak a házigazdánál, autóbusszal pillanatok alatt el tud jutni a megyeszékhelyre. – Visszatérő vendég vagyok Szarvaskőben természetesen. Egy csipkebogyó-fesztivál alkalmával szerettem bele a faluba – mondta Veronika.

Falusias a hangulat, tágas a privát tér

A noszvaji falusi vendéglátást a minőség mindenek felettisége határozza meg. Ezzel a mondattal jellemezte a helységben folyó idegenforgalmi tevékenységet a falu alpolgármestere. Szabó Péter szerint az elmúlt években községükben jelentősen megnőtt a kisebb, hat-nyolc férőhely alatti falusi vendégházak száma. A hangsúly egyértelműen a minőségi vendéglátásra helyeződött. Az új szálláshelyek szolgáltatásaik népszerűségét tekintve ma már nem a hotelek mögött helyezkednek el, hanem azokkal egy szinten vannak. Értéküket a falusias hangulatú, tágas privát tér adja. Ezeket a szállásokat rendszerint a fiatal párok, valamint a babás és kisgyermekes nagycsaládok választják.

Sonka, sajt, gyümölcs helyből az asztalon

– A szálláshelyeken rendszerint elérhető a reggeli, aminek alapját a helyi termékek adják – közölte az alpolgármester. – Így épül be a kínálatba a ­noszvaji hentesek sonkája-kolbásza, a sajtkészítő sajtválasztéka, a helyi pékség termékei, az idénygyümölcsök és -­zöldségek. Mindemellett persze, a noszvaji szilvalekvár is helyet kap. A falusi vendégasztal szolgáltatás is igen elterjedt.

Szerinte a noszvaji helyi termékekre és hagyományokra épülő falusi programok és a szállásadás egymást erősítik. Ezeknek a programoknak a Gazdaház, a Borplacc és a hamarosan megújuló patakparti termelői piac ad helyet. Mindennek számszerűsíthető eredménye, hogy a vendégéjszakák száma a 2017-es 65 ezerről tavaly 76 ezer ötszázra nőtt.

Az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend nagymestere, Tuza Ferenc szerint a falujában is élénkül a turizmus. Egerszóláton évtizedekig csak a Brezovay-kastélyban, majd a Szórád-kúriában tudtak a turisták szállást találni. Az utóbbi időszakban, viszont egyre több vendégház nyitotta meg kapuit e gyönyörű környezetben elterülő kistelepülésen a Mátra és a Bükk hegységek választóvonalában.

Idegenforgalmi, kulturális, szakmai háttér kell

– Sokat jelentett, hogy az Egerszalók, Demjén, Egerszólát összefogásával létrejött Gyógyvizek völgye TDM-en belül sikeres idegenforgalmi, kulturális, szakmai hátteret sikerült teremteni – mondta Tuza Ferenc, aki szerint a községbe visszatérő vendégek az olaszrizling-fesztiválra, az Aranytőke borszemlére érkeznek, s töltenek el néhány napot, de három-négy kilométerre találhatók az egerszalóki, demjéni fürdők, tíz kilométerre vannak az egri látványosságok, programok. A környéken finom borokat, remek étkeket lehet fogyasztani.

Megsokszorozódott a forgalom A szakemberek tudják, hogy a Tisza-tó idegenforgalma – legyen szó vendéglátókról, boltokról – időjárásfüggő. Poroszló életében például meghatározóak a nyári időszakban az idegenforgalomban résztvevők vásárlásai, költései. A település polgármesterének, Bornemisza Jánosnak egy korábbi közlése szerint a felfutó idegenforgalmat jól tükrözi, hogy míg 1995-ben 129 vendégéjszakát regisztráltak, mára ez a szám a bevallások alapján megközelíti a negyvenezret. A Tisza-parti településen egyébként a legnagyobb vendéglátással foglalkozó céget Görbe Róbert vezeti. Hat egységet – kikötő, szabadstrand, kerékpárkölcsönző, étterem, parkoló, kávézó – működtetnek. A szabadstrand és az ökocentrum találkozási pontjánál lévő étterem a zászlóshajójuk. Sok csoport jön osztálykirándulásra, külföldiek is szép számban vannak.

Felfelé a siroki várba. Ha van program, többen jönnek Fotó: Huszár Márk