Napi két InterCity áll meg Hatvanban, de többre lenne szükség

Részsikert ért el az a civil csoport, amely hosszú ideje harcol annak érdekében, hogy az InterCity-szerelvények a Zagyva-parti településen is megálljanak.

Horváth Zsolt több mint egy éve az interneten is szót emel annak érdekében, hogy az InterCity (IC) vonatok a város pályaudvarán is megálljanak. Portálunkon tavaly nyáron elsőként számoltunk be törekvéseiről, s úgy tűnik, a 2019 decembere óta a nyilvánosság előtt zajló küzdelme a napokban eredménnyel járt – legalábbis részben.

A férfi a Facebookon csoportot hozott létre, ahol bárki elmondhatja véleményét a kezdeményezéssel kapcsolatban. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel, ami Horváth szerint annak tulajdonítható, hogy sehol nincs az országban még egy olyan vasútvonal, ahol a fővároshoz legközelebb több mint 100 kilométerre állna meg az IC. Érvelése szerint Cegléd, Tatabánya, Székesfehérvár vagy Vác esetében mindössze harminc-egynéhány kilométerről van szó, vagyis a szakértők álláspontja, ami szerint az InterCity megállítását csak Budapesttől lényegesen nagyobb távolságok esetében támogatják, nem helytálló. S az is az ellentmondásokat gyarapítja, hogy miközben egy alig tízezer fős településen, például Füzesabonyban ezek a szerelvények megállnak, addig kétszer akkora, a fővárost több megyeszékhellyel összekötő, fontos csomóponttal rendelkező Hatvanban nem.

Az elmúlt időszakban számos levélváltás történt a MÁV-val, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a kezdeményező személyesen találkozott a hatvani polgármesterrel is, aki ugyancsak támogatja a javaslatot. Horváth Zsolt – mint fogalmazott – hisz az összefogás erejében, abban, hogy az utasok képesek meggyőzni az illetékeseket az IC-k hatvani megállásának fontosságáról. Emellett több érintett település polgármesterétől is próbáltak segítséget kérni. Továbbá petíciót is szerkesztettek, amit több százan írtak alá, más megyékből is, összesen 115 településről.

A jelek szerint kitartásuk eredménnyel járt, mivel a 2020/21. évi menetrend bevezetésétől kezdődően napi két InterCity vonat megáll a városban. Horváth Richárd hatvani polgármester közölte: az általa vezetett településen a nagy munkaadóknak köszönhetően rengeteg ember ingázik, ezért szükség van az InterCity vonatokra.

– Kaptunk egy levelet a Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, amelyben arról értesítettek, hogy a reggeli és esti órákban is biztosítanak egy IC vonatot, ami megáll városunkban. Ennek nagyon örülünk, ám szeretnénk, ha a jövőben több ilyen járat is segítené a közlekedést – húzta alá. Hasonlóképpen gondolkodnak az említett Facebook-közösség tagjai is. Szerintük Hatvanban az összes, vagyis a napi 14-16 áthaladó IC-vonatnak meg kellene állnia, hogy a térség közlekedési helyzete számottevően javuljon.