„Negyed évszázada költözött be Jézus a Deák Ferenc utcai épületbe”

Fennállásának huszonötödik jubileumát ünnepli idén az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek apropóján csütörtökön születésnapi ünnepséget tartottak az intézményben, ahol az iskola múltja, jelene és jövője is szóba került.

– Iskolánk újjászületését ünnepeljük most. Azért nevezem így, mert már az 1920-as években is Szent Imre néven működött itt iskola, ám a két világháború között államosították, később ötös számú iskolaként működött, méltán nevezhető tehát az 1993-as egyházmegyei fenntartásba vétel egyfajta újjászületésnek. Huszonöt éve beköltözött Jézus az épület falai közé – kezdte ünnepi köszöntőjét Valkó Viktor. Az intézmény igazgatója kiemelte, az iskola fő profilja az oktatás mellett a gyermekek vallásos nevelése, a kezdetektől céljuk a keresztény értékek átadása, hogy a diákok megismerjék az evangéliumot, azon keresztül pedig Jézus Krisztust.

Aláhúzta, 1993 óta rengeteget fejlődött az intézmény, többek között tornaterem épült, beépítették a tetőteret, új tantermeket alakítottak ki, megszépült az épület. Tíz éve, 2008-ban az iskola a Jó Pásztor óvodával bővült, 2017-ben pedig hozzácsatoltak egy másik épületet, az intézménybe ­járó gyermekek létszáma ezt köve­tően megduplázódott. Valkó Viktor háláját fejezte ki az iskola korábbi és jelenlegi dolgozóinak áldozatos munkájukért, valamint a szülőknek is folyamatos támogatásukért.

Az igazgató beszédében a jövőről is szólt. Mint mondta, továbbra is arra törekszenek, hogy a gyermekeknek átadják a keresztény értékeket, megszerettessék velük Jézust, Szent Imre herceget, és az összes többi szentet, hogy követendő példaként álljanak tanulóik előtt. Hozzátette, tudja, hogy furcsán hangzik, több száz, vagy éppen ezer éve élt szenteket példaképként állítani a gyermekek elé, és elismerte, nem egyszerű feladat. De a szentek olyan értékeket képviselnek, amik méltán követendők még ma is a diákok számára.

Példaként hozta fel Szent Imre herceget, aki egyszerre volt vagány és talpraesett, mindemellett pedig erősen hívő is, Isten ott volt vele a mindennapjaiban. Ezt szeretnék a mai gyermekeknek átadni, hogy Isten az ő életüknek is része legyen. Aláhúzta, hiszi, hogy hazájukat, embertársaikat szerető, jó emberek kerülnek ki az intézményből, akikből a jövőben követendő példák, vagy akár szentek is lehetnek.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek is köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, amikor a katolikus egyház az új generációkat szeretné a jobb életre felkészíteni, akkor nem tud mást tenni, mint amit kétezer éve tesz, rámutat Isten fiára, Jézus Krisztusra. Mint mondta, Isten gyermekei vagyunk, azok is maradunk, erre kell elvezetni a diákokat. A főpásztor további sikereket kívánt az intézmény küldetéséhez, reményét fejezte ki, hogy nagyszerű emberek kerülnek ki az iskolából, majd Isten áldását kérte az intézményre.