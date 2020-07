Negyedik alkalommal is keresik a Postás Példaképet

Ismét keresik az Év postását. Az elmúlt évben Gyönki István egri kézbesítő lett a Postás Példakép. István Lajosvárosban kézbesít, és körzete lelkes lakóinak köszönhetően tavaly ő került ki győztesen a közönségszavazásból. Idén is szavazhatunk kedvenc postásunkra.

A járványveszély az egészségügyön kívül több más szakmára is ráirányította a figyelmet. Sokan voltak azok, akik a fertőzésveszély ellenére is tették a dolgukat, a frontvonalban dolgoztak. A korlátozások ideje alatt elterjedt esti tapsolások, illetve ennek üzenete: a biztatás, nekik szólt, és köztük a postásoknak is.

A postások viszik a nyugdíjat, a családi pótlékot, kézbesítik a megrendelt csomagot, a feladott levelet, rendezik a csekkbefizetéseket. Ahhoz, hogy mindenki megkapja időben a küldeményét, a kézbesítők mellett rengeteg munkatárs is dolgozik a háttérben. Nem könnyű feladat az övék, veszélyhelyzet idején pedig még nagyobb a kihívás.

Mint azt a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztályától megtudtuk, a vállalat idén negyedik alkalommal hirdette meg, hogy Postás Példaképeket keres. Olyan kollégákat, akik a mindennapokban kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtanak vagy akik a veszélyhelyzetben is remekeltek a nehézségek ellenére. Ehhez kérik a lakosság segítségét.

A tavalyi év Heves megyének kedvezett, hiszen Gyönki István egri kézbesítő lett a Postás Példakép. István Lajosvárosban kézbesít, és körzete lelkes lakóinak köszönhetően már 2017-ben is a legjobb hat kiválasztott postai dolgozó közé került, ám végül – noha az egriek mindent beleadtak – nem ő kapta a legtöbb szavazatot a döntőben. Tavaly azonban ő került ki győztesen a közönségszavazásból, köszönhetően a sok helyi szavazatnak.

– Különösen sokat jelent nekem ez a díj – mondta az átadás után a hatgyermekes családapa –, mert ez az ügyfelektől érkezett, az ő szavazataik alapján ítéli oda a posta, így a velük való kapcsolatomat jelképezi.

Ha ön is ismer olyan postai dolgozót, akit szívesen megtapsolna, mert kiemelkedően helytállt a legnehezebb időszakokban is, akkor mutassa be kedvenc postását egy jellemző történettel vagy egy különleges teljesítménnyel.

Jelölje kedvenc postását a Postás Példakép díjra, írja meg, milyen példamutató magatartást tanúsított. Számára lehet, semmiség volt a segítség, önöknek vagy ismerőseiknek viszont szinte csoda.

A játékban nemcsak a postai dolgozókat, hanem az őket jelölőket is díjazzák. Ötvenezer forintos utalványt sorsolnak ki azok között, akik a Postás Példaképet jelölik.

A jelöléseket – postai dolgozó neve, munkahelye, és indoklásként egy történet – az alábbi címre lehet küldeni, legkésőbb július 27-ig: – [email protected] e-mail-címre, vagy a www.posta.hu honlapon található űrlapra, vagy – „Postás Példakép díj” jeligére, a Magyar Posta Zrt., Budapest 1540 postacímre. A beérkezett jelöléseket szakmai zsűri bírálja el. A kiválasztott legjobbak közül pedig 2020 szeptemberében közönségszavazás dönti el, hogy ki lesz idén a Postás Példakép.