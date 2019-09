Negyedik ciklusára készül Habis László

Együtt működik, ezzel a mottóval hirdette meg programját.

– Új kerékpárutakat építünk és közösségi bringarendszert hozunk létre. Tisztább levegő, korszerű tömegközlekedés kell Egernek, az autósoknak pedig zöld hullám – húzta alá. Mint mondta, a köztereket tovább korszerűsítenék, illetve nagy hangsúlyt fektetnének az ipar fejlesztésére is – jelentette ki Habis László. A jelenlegi városvezető szerdán a Dobó-bástyán részletezte a tíz pontból álló, Együtt működik mottójú polgármesteri programját.

A felvezetőben Kautzky Armand színész mesélt egri kötődéséről, majd Habis László szólt Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízottal való munkakapcsolatáról, s felsorolta az elmúlt évek legjelentősebb eredményeit is. Vázolta azt a tíz pontot, amelynek mentén kívánja folytatni munkáját, ha újra felhatalmazást kap a választópolgároktól. Programjában szerepel egyebek mellett a már megkezdett beruházások befejezése, a várost elkerülő út megépítése és a helyi közlekedés fejlesztése is. Fontos az új ipari területek feltárása is – sorolta Habis László.