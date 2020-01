Négylábú nemzeti kincsekkel ismerkedtek a diákok Egerben

Nemzeti kutyafajtáink génmegőrzési programja, az ennek keretében indított iskolaprogram bemutatása, értékelése, valamint A kilenc magyar kutya című oktató- és természetfilm volt a témája a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek (MEOE) Szövetsége által tartott sajtótájékoztatónak szerdán az Agria Tiszkben.

V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos ismertette, a haza kutyafajták nemzeti örökségünk részét képezik. Így 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánította az országgyűlés a kilenc honi kutyafajtát – rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár, erdélyi kopó, komondor, kuvasz, mudi, pumi, puli – is, amelyek 2017-ben bekerültek a hungarikumok gyűjteményébe.

V. Németh Zsolt tájékoztatott, kiemelt program azóta a kilenc magyar ebfajta eredeti tulajdonságait őrző állami génbankok kialakítása. A hazai fajták törzskönyvezett kölyökszáma az utóbbi húsz évben jelentősen visszaesett. Cél, a fajták egykori hasznosításának megfelelő pásztor-, terelő- és vadászkutya tulajdonságaik megőrzése, fejlesztése, hosszú távú, funkcionális tenyésztése. A minisztérium ötvenmillió forinttal támogatja a MEOE Szövetségen keresztül a tenyésztőszervezeteket és a honi fajták népszerű­sítését.

A MEOE Szövetség 2019-ben a magyar kutyafajtáinkat megismertető iskolaprogramot indított. Így tavaly húsz hazai általános iskolában tartottak a honos négylábúfajtákat népszerűsítő előadást. Tanórán az iskolások megtekinthették a magyar fajtákről készült oktatófilmet A gyerekek fajtaismertető és egy, a hazai ebfajtákhoz kötődő, játékos kérdéseket tartalmazó könyvet is hazavihettek, s egy mobilapplikáción keresztül ismerhették meg a hungarikumokat. A programban közel ötezer iskolást szólítottak meg.

Az oktató- és természetfilm országos premierjét az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla téri felső tagozatos általános iskolásai láthatták, majd a diákok harminc négylábú közreműködésével ismerkedhettek meg a kilenc honos fajtával. Ezentúl átadták az iskolaprogram keretében készített fajtaismertető könyvet, a rajzpályázatot pedig jutalmazták. A rendezvényt a Magyar Kutyafajták Agility Csapatának bemutatója kísérte.

Dr. Jakkel Tamás, az FCI – a Nemzetközi Kinológiai Szövetség – elnöke elmondta, fontos, hogy az emberek megismerjék ezeket a fajtákat, ezeknek az értékeit, s kedvet kapjanak hozzájuk.

Magyar ember magyar kutyát tartson!

Csejtei Tamás ­­filmrendező úgy fogalmazott, a kilenc hazai kutyafajta kiépzés előtt funkcióját tekintve két részre osztható, vadász- és pásztorebekre. A film készítésének nehézségei is ebből fakadtak, kérdés volt számukra, hogy miként válasszák szét ezeket a funkciójában szinte azonos fajtákat. A film természetes közegükben, munka közben mutatja be a hazai ebfajtákat, s rámutat a felelős állattartás fontosságára is.

– Az volt a feladatunk, hogy kedvet csináljunk, hogy ezek a fajták tovább élhessenek, s hogy a magyar emberek tartsanak, tenyésszenek ilyen állatokat – közölte. Korózs András, a MEOE Szövetség elnöke tudatta, 2021-ben FCI Európa Kutyakiállítást rendeznek a fővárosban.