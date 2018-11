Négymilliárd forintból fejlesztik a hulladékkezelést a hatvani térségben

Csaknem 3,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a Széchenyi 2020 program keretében.

Az összesen több mint 4,2 milliárdba kerülő projekt fennmaradó hányada – amelyből a fejlesztéshez szükséges egyéb feladatokat finanszírozzák – is rendelkezésre áll – tájékoztatta portálunkat Kómár József, a társulás elnöke. Hozzátette: ennek eredményeként még korszerűbb és biztonságosabb lesz a hulladékgazdálkodás a térségben élő 95 ezer lakos számára.

Mint megírtuk, a korábbi fejlesztések alkalmával a térségben az érintett önkormányzatok segítségével európai szintű hulladékgazdálkodást vezettek be. A mostani beruházás ezt egészíti ki, s ily módon teljesül az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkezelésre, hasznosításra vonatkozó előírása is. A támogatásból új hulladékszállító járműveket és a technológiához szükséges gépeket vásárolnak, valamint további építkezéseket, telephelyfejlesztési munkákat is elvégeznek. Bővítik a meglévő gyűjtési és szállítási eszközparkot, a lakosság körében pedig több mint tizenkétezer új szelektív gyűjtőedényt és ötezer házi komposztálót osztanak szét.

A fejlesztés Heves, Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye harminchét települését érinti. A hulladékgazdálkodási társuláshoz kacsolódó hír az is, hogy – amint arról beszámoltunk – Hatvanban az elmúlt hetekben elterjedt, miszerint a városból nem szállítják el a zöldhulladékot. Kómár József erre reagálva közölte: ilyet senki nem állított. Megjegyezte ugyanakkor, hogy valóban humán- és technikai jellegű kapacitásproblémákkal küzdenek, ennek ellenére már decemberben elviszik a növényi maradványokat nemcsak a Zagyva-parti városból, hanem az összes olyan településről, ahol erre igény mutatkozik. Szerinte utóbbi a társuláshoz tartozó önkormányzat mindössze húsz százalékánál fogalmazódott meg. Ha pedig a fentebb említett projekt megvalósul – amire várhatóan a jövő év kora nyarán kerülhet sor –, minden fennakadás megszűnik, vagyis nemcsak a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtés lesz a mostanihoz hasonlóan zökkenőmentes, hanem a zöldhul­ladék elszállítása is.

Az elnök a fentiekkel együtt hangot adott azon véleményének is, hogy a fejlesztés nem teljesen oly módon valósulhat meg, ahogyan azt eredetileg szerették volna. A tevékenységük egy részéhez szükséges terület – amely alkalmas lenne egy nagyobb lerakó számára – ugyanis Hatvan tulajdonában áll, ám állítása szerint a használatáról nem tudtak megegyezni. Ennek következményeként Hatvan mellett Turán kell bővíteniük; Hatvanban „csupán” a meglévő létesítményeket újítják fel, illetve a feladatra alkalmassá tesznek egy jelenleg 30 ezer köbméternyi víz alatt álló területet is.

