Negyven munkagéppel harcolt a hóval a Közút megyénkben

Az elmúlt napok igazán télies, havas időjárása és a kritikák apropóján megkérdeztük a Magyra Közút Nonprofit Zrt-t, hogy hogyan is dolgoztak munkatársaik az elmúlt napokban azért, hogy minél biztonságosabban közlekedhessünk.

Az első és legfontosabb, amelyet tisztázni kell, hogy vannak állami és önkormányzati fenntartású utak, és vannak járdák, ahol a magánszemélyeknek kell gondoskodni a biztonságos közlekedésről. Az előbbiek tartoznak a Közúthoz. Az ő feladatuk az országos közúthálózat és az autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkái, éppúgy, mint a burkolatellenőrzés és -javítás, vagy télen a hó eltakarítása, a síkosságmentesítés. Országos szinten mintegy 32 ezer kilométernyi útszakaszt kezel a Közút.

Ezzel szemben az önkormányzati tulajdonú utakon a vonatkozó törvény értelmében a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata. A magáningatlanok előtti járda takarítása azonban már a tulajdonos(ok) feladata és felelőssége.

A Magyar Közúthoz: Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől megtudtuk, hogy a keddi havazás idején, vagyis lényegében az elmúlt 24 órában szerda reggelig Hevesben a Magyar Közút a fenntartásában lévő 1400 kilométernyi úton 900 tonna sót és 120 ezer liter calcium-klorid oldatot szórt ki. 40 gép dolgozott, folyamatosan, rotációban.

A Kemma.hu beszámolója szerint szóba került az is, hogy sokan úgy érzik, feléjük nem járt hókotró vagy sószóró, vagy épp pont nem takarította az utat a jármű, amit láttak. Ezzel kapcsolatban érdemes átgondolni: az előre rögzített hóeltakarítási terv alapján haladnak a gépek, és először is el kell jutniuk az üzemmérnökségről a célterületre, addig viszont felemelt ekével haladnak, hogy minél gyorsabban tegyék meg az utat, és kezdjenek neki a munkának. e előre rögzíti az egyes munkavégző gépek útvonalát. Az intenzív, folyamatos csapadékutánpótlás, hóesés persze könnyen és gyorsan el is rejti a munkát, amit a gépek végeznek. Érdemes átgondolni: ha a járdánkról hóesésben lapátoljuk el a havat, mennyi idő után lepi azt be újra a fehér lepel hóesésben, vagy hogy milyen gyakran kell az ablaktörlőt használni, mert a szélvédőnkre is ráolvadnak a pelyhek. A közutas gépek is ugyanezzel a helyzettel szembesülnek lényegében: mire 40-50 kilométeres útjukat megteszik, addigra ott, ahol kezdték, könnyen újra behavazódhatott az út.

