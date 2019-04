Néhány hetet még várni kell a zamatos magyar földieperre

A piacokon már fel-felbukkan a földieper, néhány helyen olyan felirattal is találkozhatunk, hogy a finomság magyar termelőtől származik. Érdemes azonban résen lenni, mert a termelők szerint a zamatos magyar szamócára még pár hetet várni kell.

Az áruházakban egész évben kaphatunk epret, ezeken mindig megtalálható, hogy az adott termék honnan származik. Az illatos-édes, szabad földön termesztett magyar eper azonban legkorábban május első heteiben szokott felbukkanni. Ennél előbb csak akkor, ha a szamócát fóliasátorban termesztik, de ennek az íze jellemzően eltér a szabadban termesztett gyümölcsétől. Néhány helyen már most is találkozni az utak mentén kitelepült szamócaárusokkal, ám résen kell lenni, előfordul, hogy bár magyar származást tüntetnek fel, import-földiepret kínálnak, a normál ár többszöröséért.

– Fontos, hogy a vevők körültekintően, megbízható termelőtől vásároljanak magyar epret – mondta el lapunknak Benedek Orsolya, egy nagyrédei gyümölcsfarm vezetője. – A hazai szamóca jellemzően friss, nem utaztatják és tárolják több napig, hanem gyorsan a polcokra kerül. Ha a vásárló bizonytalan a magyarnak feltüntetett földieper származását illetően, érdemes megvizsgálni a gyümölcsöt.

A frissen szedetten például nem lehet még elszáradva a csészelevél.

A piacokon az importszamóca kilónkénti ára jelenleg 600 és 900 forint között mozog, de az áruházakban akár 1600 forint is lehet egy kilogramm import, édes földi eper. A magyar származású finomság kilója 2000-3000 forint között alakul, a hazai gyümölcs ára majd csak a szabadföldi eperszezon beindulása után mérséklődik fokozatosan.

A szabadban termesztett földi epreken már megjelentek az első virágok, ez alapján – az utóbbi időszak szélsőséges időjárása ellenére – úgy tűnik, a termés bőségesnek ígérkezik.

– Az aszály nem tett jót a termesztésnek, sokat kellett locsolni, de szerencsére virágba borultak a szamócatöveink. Még legalább két-három hét, mire lesz rajtuk eper – számolt be Prokajné Jandó Beáta, aki családjával Tarnaszentmárián két hektáron termeszt földiepret. Azt a vásárlók Szedd magad! akció keretében szüretelhetik le. Elmondása szerint már nagy az érdeklődés a friss magyar szamóca iránt, náluk szinte naponta jelentkeznek be a csoportok földieper-szedésre.

– Nagyon sokan jönnek többedmagukkal szamócát szedni, például óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportok, de családok is szép számban akadnak, és van, aki egyedül is eljön – részletezte Prokajné Jandó Beáta. – Tavaly előfordult, hogy egy nap száz-százötvenen szedtek szamócát, kétnaponta ezért érési szünetet is kellett tartanunk. Szeretik ezt a Szedd magad! formát a vásárlók, mert ők válogathatják ki maguknak a földi epret, aminek így a frissességére sem lehet panasz. Bízunk benne, hogy idén is bőséges lesz a termés.