Néhány tipp a kertről való téli gondoskodásra

Növényeink nem panaszkodnak, de a nagy fagyokban bizony ők is nagyon fáznak.

Növényeinket érdemes felkészíteni a téli fagyok ellen. Ha nem gondoskodunk róluk, el is pusztulhatnak. Mivel nem tudják változtatni a helyüket, nagyon rászorulnak a segítségünkre. A mi kerti növényeink nagyrészt a mérsékelt vagy a mediterrán klímához szoktak, amelyeknek életmódját a négy évszak periodikus változása alakította ki: tavasszal, amikor a levegő és a talaj felmelegszik, megindul a vegetáció, a növények fejlődése, a nyári melegben és hosszú nappalok idején beérlelik termésüket, díszkertünkben virágpompába borul kertünk, majd ősszel fokozatosan befejeződik mindez, hogy megkezdődjék a téli pihenés időszaka.

Mivel az elmúlt években időjárásunk nagyon megváltozott, lassan két évszak ­váltja egymás: a már kora tavasszal induló és késő őszig tartó nagy meleg után jön a hideg téli időszak. A lombhullató fák és cserjék ősszel lehullatják leveleiket, hajtásaik megfásodnak, virág- és hajtórügyeiket vastag pikkelylevelek védelmezik a fagytól és az ólmos eső hatásától, ilyenkor legfeljebb a zord és tartós időjárás tesz kárt bennük.

A gyümölcsfák közül a kajszi- és az őszibarackfák a legérzékenyebbek, ezért jó módszernek látszik az, ha e fák törzsét és vastagabb ágait mésztejjel bekenjük, bepermetezzük, mivel ez mérsékli a szövetek hőingadozását, s így csökken a rügyek és a kéreg alatti szövetek elfagyásának kockázata. A mésztejes kezelést a lemosó permetezés után célszerű elvégezni. Az ősszel ültetett és az egy-két éves csemeték is érzékenyek a tartós fagyokra, ezért biztonságosabban áttelelnek, ha a tövüket 15–20 cm magas földkupaccal védjük a talaj átfagyása ellen. Minden növénynek jót tesz, ha a tövüket vastagon betakarjuk lehullott lombbal, kukoricaszárral vagy éretlen komposzttal. Az idén ültetett fiatal csemetéket védjük meg a vadkároktól is, például nyulak ellen műanyag hálót, nádfonatot vethetünk be, őzek, szarvasok ellen pedig hatásos lehet a fiatal fákra ráterített raschelháló is.

A csonthéjas gyümölcsfák gyantásodása fák nyugalmi állapotában a legfeltűnőbb. A gyantát le kell választani a fáról és az alatta levő, elhalt szöveteket az egészségesekig éles késsel (kacorral) ki kell vágni, majd a sebet erre a célra alkalmas sebbalzsammal kell bekenni.

A fákon lévő gyantát távolítsuk el! Fotó: Barta Katalin

