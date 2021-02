Nehéz helyzetbe kerültek a termelők, nagy mértékben drágulhat a tojás

Hamarosan igencsak tágra nyílhat a szemünk a csodálkozástól a tojások árának láttán. A termelők emelni készülnek az átadási áron a takarmányok és a takarmány-alapanyagok árának jelentős emelkedése miatt.

A Magyar Baromfi Termék Tanács arról tájékoztat, a tagjaik közé tartozó tojástermelő vállalkozások szerint elkerülhetetlenné vált a tojások termelői átadási árának emelése a takarmányárak folyamatos drágulása következtében. Mint írták, az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a gabonafélék 25-30 százalékkal emelkedtek, a takarmánykukorica idén január elején már meghaladta a tonnánkénti hatvanezer forintot is. Megemlítették, a gazdálkodók szerint az árak emelésének nem kell szükségszerűen megjelennie a fogyasztói árakban. Így elmondható, az, hogy milyen áron vásároljuk meg a közeljövőben a tojásokat, nagymértékben függ majd a kereskedők árképzési gyakorlatától.

Háromezres állománnyal foglalkoznak Szekeres Zsuzsáék Tarnamérán, a Gyetvai Farmon. Baromfitelepüket 2019-ben hozták létre, azóta pedig árat még nem emeltek.

– Sajnos a takarmány árakban azóta már nagyon sokszor volt drágulás, jövő héttől pedig egy igen drasztikus emelés következik – mondta el lapunknak a telep tulajdonosa.

Amit az állatoknak szoktak vásárolni koncentrátum, várhatóan ezres nagyságrendekkel lesz drágább mázsánként a jelenlegihez képest. Mint mondta, amit tehettek most, hogy bevásároltak a koncentrátumból még az emelés előtt, annyit, amennyit el tudnak tárolni.

– Ennek függvénye, hogy meddig tudjuk a tojásokat a jelenlegi áron tartani – fogalmazott. Mint mondta, nem emelnének, amíg nem muszáj, viszont úgy látja, ez elkerülhetetlen lesz. Véleménye szerint, minden emelkedni fog, nem csak a takarmány ára: a fertőtlenítő szerek, a vitaminok is hasonlóképpen drágulnak majd.

– Így sajnos elkerülhetetlen lesz, hogy ezeket a többlet költségeket mi is beépítsük az árainkba, hogy ne veszteséggel működjünk – vélekedett.

A felvásárlási árak szinte önköltségi áron mennek, így mindent alaposan ki kell számolniuk. A vitaminok általában külföldről érkeznek, ezt befolyásolja az euró árfolyamának ingadozása. A termények, az olajos magvak ára már betakarításkor magas volt. A kukoricával szerencséjük van, mert azt meg tudják termelni maguknak, annyit, amennyire szükségük van.

– Vélhetően azért is drágulnak ezek, mert a vetések is nagyon rosszak, búzavetés nem is lesz annyi. Az is kérdés, a tavaszi munkákhoz hogyan lehet majd hozzáfogni – mondta el.

Telepük nincs gépesítve, kézzel szedik a tojásokat, mélyalmos rendszer van. Így erre a feladatra is munkatársakat vesznek fel. A különféle áremelkedések azonban a béreket is felfelé nyomják. Szarvasmarhákat is tartanak, kifejezetten tejtermelésre, itt sem biztatóbb a helyzet. Elmesélte, több ismerőse is abbahagyta nemrégiben állattartó vállalkozását, mert úgy látták, nem éri meg ezzel foglalkozni. A magas takarmányárakhoz alacsony felvásárlási árak társulnak, így a termelés nem gazdaságos.