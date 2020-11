Nehéz helyzetbe sodorta a Heves megyei szállásadókat is a koronavírus

A koronavírus-járvány terjedése miatt az éttermek helyben fogyasztó vendéget nem fogadhatnak, a szállodák pedig turistákat nem, csak üzleti vagy oktatási célból érkezett utazót.

– Ez a helyzet mindenkinek roppant nehéz, s idén már másodszor kell ezt át- és túlélnünk – kezdte Nehéz Tamás, a mátrafüredi Avar Hotel igazgatója. – Nem zártunk be, az intézkedéseknek megfelelően üzleti, gazdasági, valamint oktatási célból hozzánk érkezőknek adunk szállást. Ezzel fenn tudjuk tartani a ránk jellemző színvonalat, a kollégákat sem kellett elküldeni.

Mint mondta, vannak már foglalásaik a karácsonyi, illetve a szilveszteri időszakra, s csak remélni tudják, hogy a szigorításokon enyhítenek, s nem fogják meghosszabbítani a zárvatartást. Hangsúlyozta, ahogy azt előírták, a wellnessrészlegük nem működik.

– Elég hektikus ez az esztendő, utolsó pillanatban kellett meghozni minden döntésünket, de bizakodóak vagyunk, próbáljuk mellőzni a rossz gondolatokat – emelte ki.

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója hasonlóképpen nyilatkozott portálunknak. A vendégeiket belvárosi Centrooms Park szállodájukban fogadják jelenleg, de a Hotel Egerben is működik a recepció, ügyeletet tartanak, a karbantartók végzik a munkájukat, aki teheti szabadságon van, mások órakeretben dolgoznak.

– Bízunk benne, hogy hamarosan érkezik ­kormányzati támogatás még azon felül is, hogy a szállodák esetében a zárás utáni első harminc napban november 8-ig lefoglalt szállások árának 80 százalékát megtérítik. Reméljük, hogy a vendéglátó szektorhoz hasonlóan a szállásadók is élhetnek majd az ötvenszázalékos bértámogatás- és járulékkedvezmény rendszerével. Az első hullám után tapasztaltuk, hogy a foglalási szokások megváltoztak, utolsó pillanatban fixálták a szobákat, éjszakákat a vendégeink. Már szilveszterre is mintegy százhatvanan jelezték, hogy nálunk ünnepelnének, szeretnénk, ha ezeket nem kellene lemondani – mondta.

Beszélt arról a sokkoló élményről is, amikor egy félreértelmezett hír miatt szerda délelőtt kis ideig úgy tűnt, február 8-ig meghosszabbodott ez a helyzet, végül kiderült, a hatályban lévő korlátozások december 11-ig érvényesek, a veszélyhelyzet fenntartása tolódott az említett dátumig.

– Ha ez mégis valós lenne, az katasztrófához vezetne. Nem hiszem, hogy annyi tartalékkal bárki is rendelkezne, hogy több hónapra bevétel nélkül működtesse szállásadó helyét, illetve meglátásom szerint ezt a helyzetet csak néhányan élnék túl – hangsúlyozta.

Harmati Judit elmondta, csatlakoztak a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által életre hívott adománygyűjtő akcióhoz, így ruhagyűjtő pontként igyekeznek segíteni a rászorulókon. Megalakult egy társadalmi felelősségvállalást erősítő csoport. A Hotel Eger recepciójára november 30-ig reggel 8 és este 6 óra között várják az őszi és téli ruhákat. Fontos, hogy ezeket külön válogatva adják le, külön a férfi- és külön a női, valamint a gyerekruhákat. Ezeket majd a Magyar Vöröskereszt munkatársai szállítják el, s osztják szét.