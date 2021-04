Nehéz napjainkban szakembert találni, Hevesben akár négy hónapot is várni kell

Felújítási lázban ég az ország. A koronavírus-járványnak és az állami támogatásoknak köszönhetően sokan vágnak bele lakásuk csinosításába, ami szakemberhiányt eredményezett.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Sokan most a Covid–19 miatt a négy fal közé szorultak és lakásfelújításba kezdtek, amihez állami támogatást is igénybe lehet venni. Ez ahhoz vezetett, hogy hónapokat kell várni szakemberre szűkebb hazánkban is.

– Újra a járvány ­kitörése előtti szintre emelkedett a szakemberhiány. Átlagosan 133 napot kell várni egy munkásra. Két héttel többet, mint a múlt év júliusában, és két nappal kevesebbet, mint tavaly februárban – jelentette be sajtótájékoztatóján a Mapei Kft. irányítója. – A jelenlegi 133 nap nagyon hosszú várakozási idő. Úgy tűnik, hogy a szakemberhiány járvány előtti szintre emelkedésében vélhetően az otthonteremtési és felújítási támogatások hatására javuló megújítási kedv játszik szerepet – fogalmazott Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Kiderült az is, hogy a legkevesebbet ácsra kell várni, csak 94 napot, a legtöbbet gépészre, 157-et és villanyszerelőre 145-öt.

Heves megyében jelenleg átlagosan 127 napot kell várni egy-egy szakemberre, ám generálkivitelezőre 189-et, ami a legmagasabb az országban.

A Mapei Kft. által megkérdezettek 26 százaléka biztosan igénybe veszi az otthonfelújítási támogatást, további 35 százalék még nem döntötte el, hogy miből finanszírozza a csinosítást.

Egy másik felmérésből ugyanakkor az derül ki, hogy a legtöbben nagyobb munkálatokba kezdenek. – A tervek szerint, ha már belevágnak, nemcsak tisztasági festést, hanem ennél komolyabb beruházást hajtanak végre azok, akik pályáznak az otthonfelújítási támogatásra. Az OTP Bank és a Groupama Biztosító megbízásából készített országos kutatás eredménye azt mutatja, a lakásfelújítást tervezők egy- és hárommillió forint közötti visszatérítésre tartanak igényt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a pénzbeli segítség összegének legalább kétszeresét költik majd otthonuk rekonstrukciójára. Ekkora befektetést már érdemes pénzügyileg is megtervezni – áll az OTP Bank lapunkhoz eljuttatott közleményében. Ebből kiderül az is, hogy a megkérdezettek 41 százaléka önerőből, 31 százaléka pedig hitelből tervezi a megújítást. Akik a hitelt választják, azok jellemzően kedvezményes lakásfelújítási hitelből, személyi vagy babaváró kölcsön felvételéből finanszírozzák a munkálatokat, a válaszadók 28 százaléka még nem döntött, miből költ rá.