Nehéz tavaszt követően jól alakult a poroszlói ökocentrum nyara

Poroszló Kiss János, a Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója szerint az esztendő a világban a koronavírus árnyékában telt és telik el, s ez jelentős mértékben meghatározza, milyen időszakot tudhatnak ők is a „hátuk mögött”.

– A napokban a Heol is hírt adott arról, hogy átálltak téli üzemrendre. Így a szezon végén miként értékeli a 2020-as évet?

– Jól kezdődött az év, januárban és februárban reményt keltően jó forgalmat bonyolítottunk, ám amikor március 16-án, épp a „bevételszerző szezon” kezdetén a magyarországi állatkertek mindegyike – a Tisza-tavi Ökocentrummal együtt – bezárt. Akkor eleinte egy ideig elég sötéten láttuk a jövőt. Főleg, hogy kezdetben egyáltalán nem lehetett tudni, meddig tart majd a zárvatartás, meddig kell látogatóforgalom és bevételek nélkül „kibírnunk”. A járvány első hulláma idején, május 8-ig, mi, akik itt dolgozunk, sokféle értelemben teljesen magunkra maradtunk a létesítményben. Különösen a vendégek, látogatók hiánya volt kétségbeejtő. Gazdaságilag és lelkileg is nehéz 53 nap volt ez. A májusi-júniusi osztálykirándulások teljes egészében elmaradtak, más években, normál menetben nyolcszáz-kilencszáz diákcsoport keres fel minket ilyenkor. Az ebből származó kiesést már nem lehetett pótolni, legfeljebb abban reménykedhettünk és azért dolgoztunk, hogy a főszezon jól sikerüljön.

– Jól tudjuk, hogy ez be is következett?

– Igen. A közepes forgalmú június után július és augusztus soha nem látott érdeklődést hozott, amihez nyilván hozzájárult a „maradj itthon”, „nyaralj belföldön” kampány. Az új kerékpárút átadása, megnyitása is többletforgalmat generált. Augusztusban megdőlt a havi látogatottsági rekordunk: több mint 61 ezer vendéget fogadtunk egyetlen hónap alatt. Ebben a „csúcsra járatott” nyári időszakban szokásainknak megfelelően igyekeztünk tartalmas, színvonalas, érdekes, természetközeli szabadidős programot biztosítani mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy megtisztelnek minket bizalmukkal. Ugyanakkor ekkora tömeges jelenlét mellett előfordult, hogy bizonyos kapacitásaink szűkösnek bizonyultak. A parkolók megteltek, a moziba vagy a hajókirándulásra szóló jegyek hamar elfogytak. A Tisza-tavi GPS-es csónaktúrák eladásai például több mint harminc százalék növekedést mutatnak a korábbi évek forgalmához képest. A szeptember és október elfogadhatóan alakult, azonban ekkor már kezdte lassanként rányomni bélyegét a vendégforgalomra a járvány második hullámának híre és történései.

– Az ökocentrum területén kívül érzékelhető volt-e a nyári csúcs?

– A kedvező időjárás a poroszlói szabadstrandra csábított sok-sok pihenni vágyót, népszerűek voltak a vízi programok a Tisza-tavon. Utóbbiak idén kiegészültek a SUP lehetőségével. A település megtelt élettel, a vendéglátóhelyeken soha nem látott számú vendéget szolgáltak ki a helyi vállalkozók.

– Összességében milyen évet zárnak?

– Ez a kihívásokkal teli év a megszokottól teljesen eltérő mederben folyt, a folyamatos bizonytalanság jegyében telt. Nagy szerepet kapott a gyakran változó információkhoz, szabályokhoz való folytonos alkalmazkodás képessége. Poroszlóra és az ökocentrumra megnyitása óta a folyamatos újítások, fejlesztés, kreatív ötletelés, újdonságok kialakítása és bevezetése, a programok és rendezvények sokasága és erőteljes promóciós aktivitás volt a jellemző. Idén azonban, ebben a furcsa helyzetben a megszokott rend felborult és épp ellenkezőleg, a takarékosság és a túlélés bebiztosítása és feltételeinek megteremtése került előtérbe. Nagy köszönet jár mindazoknak, akik ebben a feje tetejére állt, furcsa, nehéz évben munkánkat, működésünket segítették: egyrészt azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek, amelyek a tavaszi időszakban összesen mintegy egy millió forint értékben vásároltak tőlünk Támogatói jegyet. Másrészt szeretném megköszönni a bizalmát annak a közel százhetvenezer vendégünknek, akik idén eljöttek hozzánk és belépőjegyeik megvásárlásával hozzájárultak ahhoz, hogy önfenntartóan működő intézményünk most visszafogott optimizmussal vághasson neki az előttünk álló téli időszaknak

– A jövőt tekintve milyen kilátásokkal számol?

– Az előbbi kérdésre elmondottaknak – és persze a jól sikerült nyári időszaknak – köszönhető, hogy ma van egyáltalán értelme a jövőről beszélni. Akkor, amikor a turisztikai ágazat sajnos sok esetben „padlót fogott”, elegendő vendég híján tragikus helyzetbe került és a „túlélés” is sok helyen teljesen bizonytalan, az ökocentrum részéről most óvatos derűlátással tekintünk az előttünk álló nehéz és alacsony forgalmú téli időszakra: a takarékosság elsődleges szempont marad a következő időszakban is. Létszámleépítést vagy ehhez hasonló lépést azonban nem kell terveznünk. Számításaink szerint gazdasági értelemben jövő tavaszig biztosítva lehet az intézmény likviditása, úgy, hogy közben a mostani, alacsonyabb látogatottságú őszi-téli időszakban néhány elengedhetetlenül fontos felújítást, karbantartási feladatot is el tudunk végezni saját erőből. Jelen helyzetben hatalmas vállalás, hogy tovább építjük a szabadidőparkban az új dongautat, elvégezzük a tetőterasz felújítását, szigetelését, s új bemutatóhelyet alakítunk ki a főépület mögött a nemrég hozzánk érkezett hódoknak.