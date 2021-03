Nem a mostani lesz az utolsó óraátállítás

Március utolsó ­vasárnapja jön, ami nem jelent mást, minthogy az órákat egy órával előrébb tekerjük, hajnalban 2 óráról 3-ra állítjuk a vekkert, így egy hatvan perccel tovább lesz világos.

A sokat vitatott óraátállítás úgy tűnt, hogy megszűnik idén egy európai uniós jogszabály alapján, de a jelek szerint erre nem sok esély van, és még egy darabig velünk marad.

Az Európai Parlament 2019 tavaszán megszavazta az óraátállítás uniós szintű eltörlését, a tagállamok kezébe adták a döntést, hogy ki mit választ, a nyári vagy a téli időszámítást. Azonban abból, hogy az országok más-más időszámítást választanak, akár káosz is lehet. Ezért az uniós képviselők egymás közötti egyeztetésre kérték az országokat és az Európai Bizottságot, hogy az egységes piac működését ne forgassák fel az esetlegesen eltérő döntések.

A koronavírus-járvány miatt azonban nem valószínű, hogy sikerül rendezni az említett témát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a február 25-i kormányinfón is említést tett az üggyel kapcsolatban. Magyarország kormányának az az álláspontja, hogy összeurópai döntésnek kellene születnie. Elmondta, azt is hogy hazánk a nyári időszámítást tartja jobbnak.

Sokan rémálomként élik meg az órák évenkénti kétszeri tekergetését, hiszen rendkívüli módon megterhelheti a szervezetet. Ezért örvendetesnek tartják a döntést, hogy eltörölhetik ezt, azonban annak nem mindenki örül, hogy az Unió is a nyári időszámítást preferálja.

A vasárnapi átállás leginkább az idősebbeket és a betegeket viseli meg. Főleg addig érzéklehetők különféle panaszok, amíg a szervezet hozzá nem szokik az új ritmushoz, ami általában 4–14 napig tart. Ez idő alatt pedig az érzékenyebbek számos tünetet érzékelhetnek magukon, egyebek közt alvászavarokat, fáradtságot, depresszív ­hangulatot, ingerültséget vagy akár emésztési problémákat is.

– Már nagyon vártam, hogy idén véget ér ez, kicsit elszomorodtam, hogy nem. Nem szeretem, mert mindig mire hozzászoknék, addigra megváltozik és felborítja a bioritmusomat, én a nyári helyett a télit választanám. Ráadásul most vasárnap dolgozni is megyek, így olyan, mintha egy órát elvennének a pihenőidőmből – osztotta meg véleményét lapunkkal Parloczai Gábor. Az egri fiatalember is azok közé tartozik, akik nem hívei az átállásnak.

Más, általunk megkérdezettek is úgy gondolják, hogy a téli időszámítás lenne jobb. Egy egri középkorú nő elmondta, ha délelőttös, akkor nem sötétben kell munkába mennie. Ez pedig jó hatással van az egész napos teljesítményére és hangulatára is. Ugyanezen az állásponton van Szabó Réka középiskolai diák is, akinek sokkal könnyebb világosban kelni, mint sötétben.

– Lehangoló úgy felébredni, hogy nem süt a nap, nincs kedvem semmihez, és az ágyból is nehezebben bújok ki. Sokszor hallottam már, hogy milyen jó, hogy este tovább van világos, de szerintem ez már nem számít annyira, hiszen van villany szerencsére a legtöbb háztartásban – fogalmazott.