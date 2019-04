Nem adják fel, bíznak a kerecsendi Sanyika gyógyulásában

A kerecsendi, immár gyó­gyuló félben lévő Molnár ­Sanyikát hazaengedték a húsvéti ünnepekre a miskolci kórházból. Meglátogattuk, és olvasónk jóvoltából szerény ajándékot is vittünk neki. Most azonban újabb kezeléssorozat vár rá.

Hosszú, betegségben töltött hónapok, rengeteg kemoterápiás kezelés és egy egész napos veseműtét után, a húsvét előtti napokban ideiglenesen hazaengedték a négy és fél éves Molnár Sanyikát, hogy szülei és testvérei társaságában gyógyulhasson. A pár nap alatt nagyon boldog volt, rengeteget játszott, sokan meglátogatták, azonban újra vissza kellett szállítani Miskolcra, ahol újabb terápiasorozat vár rá.

Mi is meglátogattuk a kisfiút és családját, és kedves kötelességünknek is eleget tettünk. Egri nyugdíjas hölgy olvasónk – immár második alkalommal – pénzadományt küldött a kisfiúnak, hogy szebb legyen számára az ünnep. Ezt vittük el a családnak.

Délelőtt érkezünk a házhoz, ahol az édesanya, Angelika fogad a kapuban. A konyhában ülünk le halkan beszélgetni, mivel Sanyika épp egy pár perce aludt el. Angelika azt mondja, a kisfiú nagyon fáradékony, mivel most is rengeteg gyógyszert szed. Amíg ébren van, nagyon élénk, sokat játszik testvéreivel, a kisiskolás Virággal és bölcsődés Roxánával. A látogató rokonoknak is örül, ám amikor elfárad, egy perc alatt elalszik. Csendben bekukkantunk a tágas, szépen berendezett szobába, amelyet az elmúlt hetekben a Sanyika gyógyulására felajánlott adományokból újítottak fel. Megtudjuk, hamarosan a zuhanyozó helyiség kialakításához is hozzáfognak.

A kórházban még tavaly jelezték, hogy a műtétet követően csak azzal a feltétellel mehet haza a fiúcska, ha steril szobát alakítanak ki a szá­mára.

Sanyika életvidám fiúcska. Tavaly nyáron állapították meg az orvosai, hogy vesedaganata van. Több kemoterápiás kezelés után idén január végén műtötték meg a miskolci kórházban. Rengetegen szorítottak, imádkoztak érte, abban bízva, hogy felépül, és a több hónapos kórházi tartózkodás, számos kemoterápia után egészségesen térhet haza az otthonába.

Tavaly nyáron hasfájással kezdődött minden baj a Molnár családban, ahol három gyermeket nevelnek. Sanyikát a háziorvoshoz vitték, ahonnan sürgősséggel a Markhot Ferenc kórházba utalták. Itt derült ki, hogy komoly a gond, mentő vitte a miskolci gyermekonkológiára. Múlt év júliusa végén kezdődött el a gyermek teljes körű vizsgálata. A betegsége szaknyelven negyedik stádiumú neuroblastoma. Az elsődleges daganat a bal mellékveséből indul ki, beszövi az ereket, emiatt hónapokig nem volt operálható. A csontvelő vizsgálata sem biztatott reménnyel, mivel az áttéteket mutatott ki. A kemoterápiás kezelések utáni nagy műtét sikeresnek bizonyult, ám a teljes felépülésig még hosszú az út. Miskolcon mától további kezelések és vizsgálatok várnak a kisfiúra, aki hamarosan egy az állam által támogatott, drága gyógyszerhez is hozzájuthat.

Sanyika hónapok óta küzd a túlélésért. Sokat szenvedett, a kezelések megviselik, ám otthon mindenki bizakodik a felépülésében. Ő maga is bátran és derűsen éli napjait édesanyja társaságában, aki a kezdetektől mellette van. Az otthoni teendők mellett a testvéreiről való gondoskodás az édesapára hárul, aki egy helyi cégnél dolgozik. A család nagyon nehéz időszakon van túl, de a reményt nem adják fel, és ez a segítőknek is köszönhető.