Nem árt értékeinkre figyelni, mert jöhet a besurranó tolvaj

Olvasóink észrevételei szerint a lakásbiztosításnál a legtöbb társaságnak maga felé hajlik a keze. Ha besurranó tolvaj viszi el az értékeinket, akkor a kár megfizetésére kevés az esély.

Az egri Tamás az egyik nagy ­magyarországi biztosító üzletkötője. A társaságoknál szigorú szabályok vannak, ezért hivatalos nyilatkozatot például nem tehet. Annyit azonban elmondott: a lakásban tartott értékeinket háromféleképpen szerezhetik meg jogtalanul a bűnözők: besurranással, betöréses lopással, illetve rablás elkövetésével. Ezek közül a besurranó tolvaj által eltulajdonított javaink a legtöbb biztosítási konstrukcióban kártérítés nélkül vesznek oda.

– Azt kell látni, hogy ebben a cselekményben közrejátszik a kárvallott gondatlansága is. Egy-egy nyitva hagyott ajtó vagy ablak egyenesen csábítja a – gyakran alkalmi – tolvajt – mondta a középkorú üzletkötő. Úgy vélte, egy ingatlanbiztosításnál a tolvajok, betörők ellen is érdemes védekezni.

Tamás szerint vannak olyan konstrukciók, melyekben már az is betörésnek minősül, ha a tettes olyan nyitott nyílászárón jut be, amelynek alsó éle a járószinttől 2-3 méternél magasabban van. Előfordul, hogy olyan erkélyről, teraszról történik a lopás, ahol ugyanez a magasság megvan.

– Mindebből az következik, hogy amennyiben az elkövető olyan nyitva hagyott ajtón, ablakon jut be a lakásba, amely az előírtnál alacsonyabban van, akkor az nem minősül betörésnek, hanem besurranásnak. Így a biztosító sem fizet térítést. Ha viszont a fenti párkánymagasság feletti – akár be sem zárt – ablakon keresztül segédeszközzel történik behatolás, az már biztosítási esemény, és a társaság megtéríti a kárt.

A besurranó tolvajlásról a Hírlap kérdésére Soltész Bálint r. őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: erről a bűnelkövetésről fontos tudnivaló, hogy alkalom szüli a tolvajt. Ám az alkalmat ne teremtsük meg hozzá! A besurranás lényege szerint azt jelenti, hogy az elkövető – kihasználva, hogy a lakás bejárati ajtaja nyitva van – oda bejutva gyorsan összepakolja a keze ügyébe kerülő értékeket. Ha közben találkozik a sértettel, ügyesen kimagyarázza a helyzetet.

A megelőzéshez a szóvivő néhány tanáccsal is szolgált. Otthon tartózkodva, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk például, a tolvaj csendben be is juthat a lakásba. A kaput akkor is be kell zárni, amikor a kertben dolgozunk, hiszen elképzelhető, hogy a munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése. Amennyiben a telket alacsony, könnyen letaposható drótkerítés védi, esetleg nincs is bekerítve, ne hagyjunk elől értékes, illetve könnyen mozdítható holmikat – tanácsolta a rendőr őrnagy.

Fontos, hogy a lakás tulajdonosa is gondoskodjon a biztonságról