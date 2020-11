Nem az 5G a madarak eltűnésének oka Egerben

Több olvasónk is szóvá tette, hogy hiába töltötte fel madáreleséggel kertje szokásos helyeit, eltűntek a madarak. Akad olyan egri megfigyelő is, aki az 5G bevezetését teszi felelőssé a jelenségért. A területhez igazán értő szakembert kérdeztünk a témáról.

Ha november, akkor a madárbarátok feltöltik az etetőket tollas barátaink téli vendéglátására. A napokban sok megosztást kapott az az egri Facebook-bejegyzés, ami szerint az 5G bevezetése miatt tűntek el a madarak a város zöldterületeiről.

– Az vajon véletlen, hogy a madarak eltűnése pont akkor történt, amikor Egerben hivatalosan elindult az 5G mobilinternet sugárzás? – teszi fel a kérdést posztjában egy egri lakos. – Lehet, hogy ez véletlen egybeesés, de lehet, hogy nem.

A posztját sokan osztották meg, megerősítve, hogy valóban kevés szárnyast látnak mostanában. Kérdéseinket a leginkább hozzáértő szakembernek, a Magyar Madártani Országos Egyesület sajtószóvivőjének, Orbán Zoltánnak tettük fel. Ő elmondta, hogy a napokban sok helyről kapott hasonló észrevételeket. Érdeklődésünkre igyekezett eloszlatni a ködöt és megnyugtatni madárbarát olvasóinkat.

Kifejtette, a jelenség hátterében a madárvonulás áll. Miközben a településlakó, vonuló vagy részben vonuló fajok egyedei már elmentek, északról az enyhe idő következtében még nem jöttek meg a nagy énekesmadár-csapatok, illetve hó hiányában a már megérkezettek a külterületi gazosokban, bokrosokban szóródtak szét. Utalt arra is, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő Magyarországon is olyan enyhe telek, amikor nemhogy hó, de kemény, tartós fagy sincs. Ilyenkor a tollasok könnyebben találnak táplálékot, ezért kevésbé húzódnak lakott területekre.

Hozzátette, ­bármennyire meglepően hangozzék is, az éhes madarak nem nyüzsögnek folyamatosan az etetőkön. Ha egy kicsit jobban megfigyeljük a forgalmukat, ebben óránkénti, hetenkénti, havonkénti, sőt évenkénti jelentős eltéréseket, hullámzásokat tapasztalhatunk. Több évtizedes megfigyelés alapján kijelenthető, hogy a hosszú, fagyos éjszakát követően a madaraknak a lehető legkorábban szükségük van energia-utánpótlásra, ezért amint kivilágosodik, általában nagy nyüzsgéssel megjelennek az etetőn. Közülük is legkorábban a sűrű bokrosokban élő, ezért nagy szemű, a félhomályban is jól látó fekete rigó és vörösbegy. Két-három óra elteltével az intenzíven táplálkozó madarak kezdenek jóllakni, ezért dél körül, kora délután általában csökken a számuk, különösen akkor, ha a nap is kisüt. Ilyenkor többnyire napozva, tollászkodva pihennek, isznak és fürdenek, porfürdőznek.

A dél körüli visszaesés után délután ismét megnő az etető forgalma, mert a madaraknak fel kell készülniük a közeledő hideg éjszakára, amikor az alvás óráiban – mozgás híján – csakis a kellő mennyiségben elfogyasztott, lehető legnagyobb energiatartalmú táplálék emésztése biztosíthatja az állandó testhőmérséklet fenntartását. Ezért is fontos odúkat kihelyezni az etetők közelébe. Amikor énekesmadarakat etetünk, a magokra és egyéb eleségfélékre érkező szárnyasok óhatatlanul magukkal hozzák a ragadozóikat is. Ezek között a településeken – a házi macskákon túl – a héja és a karvaly a leggyakoribb.