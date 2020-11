Nem bíznak a posta és a takarék egyesítésében a besenyőtelkiek

Korábban írtunk arról, hogy a besenyőtelkieknek nem tetszik a posta és a takarékfiók egyesítésének ötlete. Bozsik Csaba polgármester akkor azt mondta: őket nem kérdezték a tervekről, csak tájékoztatást kaptak róla. Időközben a Magyar Posta Zrt. megküldte válaszát a kérdéseikre. Színvonalas szolgáltatást ígérnek.

A helyi posta és a takarékbank tervezett összevonása miatt több olvasónk is megkereste a Heolt. Egyikük, Petrik István szerint a besenyőtelki emberek nem értik, hogy egy 2700 lelkes községben mi szükség van az önállóan működő posta megszüntetésére. A járvány miatt most a két szolgáltató épületén kívül egyébként is sorban állás tapasztalható, elképzelhető, mi lesz az esetleges összevonás után.

– Nagyon sok falubeli felvetette, hogy nem lenne szabad hagyni az egyesítést, s ha kell, tiltakozó aláírások gyűjtésébe is besegítenek. Harminc éve, amikor a postát megtervezték, a településnek 2900 lakosa lehetett, a lélekszám azóta sem csökkent számottevően. Már a méretekben is ott rejlik a probléma: a takarékfiók épülete jó, ha egyharmada lehet a postáénak – mondta az önkormányzati képviselő.

A szintén képviselő Uri József szerint bár fejlesztésnek állítják be az összevonást, ez nem az. Két szakképzett dolgozójukat elküldik, valószínű, hogy a posta ingatlanát is bezárják.

– A takarék épülete a kettős funkciónak nem felel meg, mert ahhoz kicsi – sorolta érveit Uri József. – A bankfiókban csak hárman dolgoznak. Nemrég még négy volt az alkalmazotti létszám. Az itt dolgozók így is leterheltek, s nincsenek is agyonfizetve. Nem is postaforgalmi szakközépiskolát végeztek. A szakmát ne degradálják már le. Milyen fejlesztés az, ahol a szakmai hozzáértés nem számít?

Nem akarja elhinni, hogy ráfizetéses a posta, de ha mégis, az államnak akkor is biztosítani kell bizonyos szolgáltatásokat. Kérdés szerinte, hogy mi lesz az idősebbekkel, illetve azokkal, akiknek nincs például autójuk.

– Egyik ablaknál egy vállalkozó milliókat vesz fel, a másiknál levelet adnak fel vagy kaparós sorsjegyet vásárolnak. Mi lesz a banktitokkal? Káosz várható – tette hozzá.

Megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t, kérdéseinkre a cég társasági kommunikációs osztálya válaszolt. E szerint a Posta és a Takarékbank júniusban jelentette be közös fejlesztési programját. Annak célja, hogy a szolgáltatási ellátottság megtartásán és javításán túl a két fél hatékonyabban tudja működtetni a fiókjait a kistelepüléseken. Fontos kiemelni, hogy a postai és banki szolgáltatások ugyanúgy elérhetők lesznek, mint korábban, de nem két, hanem egy helyszínen. A programba olyan települések részvételét javasolták az első körben, ahol a postai és a banki szolgáltatások egyaránt elérhetők, az összeköltözés után sem várható, hogy torlódás alakuljon ki a takarékbanki fiókban. Bíznak benne, hogy a várakozási idő nem nő meg. A tesztidőszak végén ez is az értékelési szempontok között szerepel majd.