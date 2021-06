Nem borásznak készült a borversenyek sokszoros abasári győztese

Molnár Gábor, az abasári Molnár és Fiai Pincészet tulajdonosa nyerte el idén a Balassi Bálint-emlékkardot. A borok megméretésén a 2017-es évjáratú olaszrizling barrique lett a legjobb.

Molnár Gábornál családi indíttatás a szőlészettel és a borászattal való foglalkozás. Gyermekként kijárt a szüleivel metszeni, kapálni, megszerette ezt a munkát.

A rendszerváltozás után a nagyszülei szőlőterülete közel öt hektárra bővült, akadt tennivaló benne számára is. Bevallása szerint a borkészítés világába mégis véletlenül került. Felsőfokú tanulmányai befejeztével egy gyöngyösi, százezer hektoliter kapacitású pincészetben helyezkedett el pincemunkásként, emellett otthon a szőlő- és gyümölcstermesztésben hasznosította szakképzettségét.

– A borászat felé véglegesen az terelt – emlékezett Molnár Gábor –, hogy bő tíz éve az Abasári Olaszrizling Borbarátok Egyesületének elnökévé választottak. Akkor már a munkahelyemen is telepvezető, főborász voltam. A gyümölcstermesztéssel felhagytam, de bort saját márkanév alatt, saját pincében először 2011-ben készítettem. Leporoltam a nagyapámtól örökölt hordókat, préseket, és meglepetésemre olyan jól sikerült a nedű, hogy sorra nyerte a versenyeket. Az első évben még nem nagy mennyiséggel dolgoztam, összesen csaknem ötezer palack készült több fajtából, de a siker nagy lökést adott a folytatáshoz. A munkahelyemen telepvezetőként megismertem az értékesítési lehetőségeket, ezért egy évvel később egy bérelt pincében már bátran megnöveltem a termelést több ezer hektoliterre – magyarázta a borász.

A Molnár és Fiai Pincészet jelenlegi telephelyét 2012 őszén kezdték építeni. Azóta folyamatos a fejlesztés, a kapacitásbővítés, új technológiák bevezetése. Több mint egymillió liter bor az éves termelés, amely többnyire exportra megy, elsősorban Cseh-, Német-, illetve Olaszországba.

Molnár Gábor pincészetének a legjellegzetesebb bora az olaszrizling. Abasár régóta híres itala ez, ahogy a borász nevezi, igazi zászlóshajó. Ez a fajta szőlő nagyon otthon érzi magát a Sár-hegyen, extrém időjárási körülmények között is kiváló termést ad. A Balassi-karddal díjazott bora sem akármilyen évben készült.

– Kétszer is heves zivatar és jégeső pusztított a környéken 2017 májusában – idézte fel a pincészet tulajdonosa. – A hónap végére gyakorlatilag az összes hajtás és fürt elpusztult. Ennek ellenére, ha nem is bőségesen, de azért termett az ültetvény. Kicsit később tudtunk szüretelni, de a gyümölcs érettebb volt, magasabb lett az alkoholtartalma is. Két évig fahordóban érlelődött, azután bizonyult méltónak a díjra – összegezte Molnár Gábor.

A borászatban jelenleg hatan dolgoznak és további két alkalmazott a szőlőben. Az ültetvényen alkalmi foglalkoztatottakra is szükségük van a kézi munkák elvégzéséhez, szezononként ez általában tíz embert jelent.

– A feleségem is a cégünkben dolgozik – folytatta a borász. – Ő irányítja a szőlőben a napi teendőket, és az adminisztrációban is rész vesz. A fiaink még általános iskolások, de már besegítenek a családi gazdaságba. Szívesen jönnek, bár igaz, elsősorban a munka gépesített része érdekli őket. Majd meglátjuk, mennyire szeretnék egyszer továbbvinni a borászatunkat.

– A munkám a hobbim egyben – tette hozzá Molnár Gábor. – A családom szerint túl sokat is dolgozom, pedig huszonhárom év után megváltam a munkahelyemtől, és már csak a vállalkozásunkat építem. A hétvégéket igyekszem szabaddá tenni, akkor a fiaimmal kerékpározunk, meg a drótszőrű vizslánkkal járjuk az erdei túraútvonalakat. Nagyon szeretek horgászni, de erre már csak a legritkább esetekben jut időm.