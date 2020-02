Nem csillapodik a szél Heves megyében, szerdára is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben

Heves megyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Szerdára is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki erős széllökések miatt Heves megyére, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szűkebb hazánkban a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Reggel, délelőtt többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakul, az Északi-középhegységben hózápor, délnyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé erős, az ország északi felének egy részén viharos lökések kísérik. A hőmérséklet délután 6 és 11 Celsius-fok között alakul. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Az Útinform tájékoztatása szerint az utakon a látási viszonyok mindenütt jók. A reggeli forgalom erős az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a főváros felé vezető oldalon Mogyoród térségében, de egyenlőre ott sincs fennakadás.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, rekorderejű szél fújt a Kékestetőn és a Bükkben is tombolt Ciara. Hét elején érte el Heves megyét a téli vihar. Emiatt csakúgy mint hétfőn kedden is első fokú figyelmeztetés volt érvényben szűkebb hazánk területén, zivatarok és erős széllökések miatt. Kékestetőn csaknem orkán erejű széllökést, 117,7 kilométer/órát mért az Országos Meteorológiai Szolgálat automatája, amely magasabb érték, mint az 1984-ben Nagykanizsán rögzített 115,2 kilométer/órás rekord. Atkáron 98 kilométer/órás széllökéseket mértek, míg Aldebrőn 70 kilométer/órás, Egerben pedig 53 kilométer/órás erősséggel süvít a szél.

A nagy erejű szél következtében kedden egy fa is kidőlt Kékestetőn, a déli sípálya 250 méteres szakaszánál. Hatvanban is megnehezítette a vihar a közlekedést, Hevesi Katalin megyei katasztrófavédelmi sajtóügyeletes úgy tájékoztatott, kedden pár óra alatt a hatvani hivatásos tűzoltók négyszer is beavatkoztak a térségben. Mint elmondta, többnyire fák dőltek ki, amelyek útakadályt képeztek.

A katasztrófavédelem továbbra is felhívja a figyelmet: fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen:

zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap