Nem csökken a szemetelés a koronavírus-járvány idején sem Egerben

A Városgondozás Eger Kft. elárulta, hogy mi okozza a megyeszékhelyen megnövekedett szeméthalmokat.

A hétvégén több fotó is megjelent arról, hogy a megyeszékhely utcái piszkosak, a kukák dugig vannak. Sokan arra gondoltak, hogy bulizók hagynak maguk után ilyen nagy mennyiségű hulladékot. A Városgondozás Eger Kft. viszont elárulta, hogy mi okozza a megnövekedett szeméthalmokat.

Tájékoztatásuk szerint, a koronavírus miatti vészhelyzetre tekintettel több korlátozó intézkedést is bevezettek a városban. Az önkormányzat a már bejelentett intézményi bezárások és egyéb szolgáltatási korlátozások mellett a városüzemeltetési feladatok terén is a feladatellátás racionális csökkentését határozta el. A városgondozásnál ezért időlegesen megszűnt a túlórában való foglalkoztatás, ennek megfelelően megszűnt a város 15 óra utáni felügyelete hétköznap, hétvégén pedig egyáltalán nincs. Azt gondolták, hogy a kijárási korlátozással csökken a közterületeken a forgalom, ezzel arányosan a szemetelés is.

– Sajnos tévedtünk, a közterületen keletkező hulladék mennyisége nem csökkent arányosan a kijárási korlátozással. Az éttermek és vendéglátóhelyek bezárásával megnőtt az úgynevezett elviteles helyek forgalma, ezzel arányosan nőtt a közterületeken való étkezés, melynek hatására óriási mennyiségű hulladék kerül a csikkesedényekbe és sajnos más egyéb helyekre is – nyilatkozták.