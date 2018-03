Nem fenyeget az árhullám: fejlesztettek, gyakorlatoznak a baj megelőzéséért

A korábbi években elvégzett megelőző fejlesztések nagyban segítik a mélyebben fekvő helységeket, hogy ne szenvedjenek nagyobb vízkárokat. Bár idén remélhetőleg a hegyekben megmaradt hó olvadásához nem társul sok csapadék, megnéztük, milyen módokon készülnek­ erre.

Közel húsz éve, 1999-ben volt az a tartós esőzés, hóolvadás következtében levonuló árhullám, amelyre máig sokan emlékeznek az érintett településeken.

Tarnaszentmiklós egy siker­történet volt Buda Sándorné szerint, hiszen a falu összefogásának köszönhetően megelőzték, hogy nagyobb baj történjen. A polgármester felidézte, közel 40 ezer homokzsákot töltöttek meg a védekezéshez. Elmondása szerint most is folyamatosan tartják a kapcsolatot a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, mely a faluvezető szerint rengeteget tett már azért, hogy az ­akkori állapotok ne fordulhassanak elő. Ugyanakkor az önkormányzatnak saját felelőssége is van. Így belterületükön az átereszek, árkok tisztán tartását folyamatosan végzik a közmunkások. Hozzátette, ­jövőre szeretnék ­mélyíteni a három-­négy évvel korábbi szintre belvízelvezető csatornáikat, melyek egy levonuló árhullámnak gyorsabb lefolyást biztosítanának.

Sarudon két esztendővel ezelőtt tartottak megelőző árvízvédelmi gyakorlatot Fotó: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Buda Sándorné fontosnak tartja, hogy az ilyen eseteket felkészülten várják, így örömmel vette, hogy a megyei katasztrófavédelem munkatársai náluk is tartanak gyakorlatot az ár- és belvizek esetére.

Emlékeznek még arra az árra­ Pélyen is. A polgármester ugyanakkor szintén azt hangsúlyozta, a Kötivízig számos, a kezelésében lévő műtárgyat felújított az elmúlt években, s ezek nyilvánvalóan csökkentik annak kockázatát, hogy komolyabb problémákat okozzon a víz. Ari Norman megemlítette, a pár éve közel húszmilliárd forintból megépült Hanyi-tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó szintén nagy előrelépést jelent a védekezésben, még akkor is, ha ugyan közelebb kerültek ezzel a Tiszához.

Szavai szerint 2013 óta a csapadékvíz elvezetésével sincs különösebb gondjuk, hiszen előregyártott betonelemekből megújították azt. Úgy ­véli, praktikus – bár nem a legszebb megoldás –, hiszen könnyen tisztítható, s a folyás fenékszintjét is megőrzi. Azaz nem fog feltöltődni, mint a földes árkok, melyeket aztán újra kell kotortatni. A községvezető meggyőződése, ha e fejlesztések nem valósultak volna meg, az biztos gondot okozna egy ár levonulásával.

Mély fekvésű községként Sarudot is elérhetné nagyobb árhullám. Ám a polgármester szerint nem kell attól tartani, hogy komolyabb baj történne. Tilcsik István ­elmondta, korábban gondot okozott, hogy Kossuth úton lévő áteresz visszafelé lejtett, s lassú volt a víz folyása, akadályozta a csapadék elvezetését. E problémát azonban már orvosolták, hiszen lejtésnek megfelelővé alakították, s nagyobb átereszeket helyeztek el. Közmunkaprogramjukban pedig folyamatosan karbantartják az árkok átjárhatóságát is.