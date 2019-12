Nem jó a karácsonyi ajándék, netán nem tetszik? Van megoldás!

Előzetes számítások alapján a decemberi fogyasztás 1200 milliárd forint körül alakul, ebből 110-120 milliárdot költöttünk ajándékokra. A legnépszerűbbek a könyvek, a műszaki cikkek, a ruhaneműk, ám nem minden meglepetés váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Számos oka lehet annak, hogy a megvásárolt meglepetés nem elégíti ki az igényeket, bármennyire is igyekszik az ember. Könnyen előfordulhat, hogy az ajándékba vett könyv már megvan, a karácsonyfa alatt kibontott csomagolásban talált ruha nem tetszik, vagy a mérete nem jó, de előfordul az is, hogy az ajándékba kapott műszaki cikkel vannak gondok.

– Ha a karácsonyra kapott ajándék hibás, sérült vagy nem működik, szavatossági, jótállási igényeket érvényesíthetünk. Az üzlet köteles a terméket javíttatni, vagy ha nem javítható, akkor ugyanolyan termékre kicserélni, végső esetben visszafizetni a vételárat. Ha ilyen gond merül fel, és azt a kereskedővel nem sikerül rendezni, a vásárlóknak a fogyasztóvédelmi hatósághoz és a békéltető testületekhez érdemes fordulniuk – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében.

Más kérdés, ha a kapott meglepetés nem tetszik, vagy van már hasonló a megajándékozott tulajdonában. Az üzletben beszerzett árucikkek esetében jogszabályi előírás nem kötelezi a kereskedőt a visszavásárlásra. Az ITM azonban úgy látja, a vevői elégedettség fokozása és a cég hírnevének öregbítése érdekében egyre inkább jellemző, hogy a boltok, áruházak önkéntesen biztosítanak levásárlási vagy cserelehetőséget az év utolsó napjaiban, január elején.

A boltok nagy részében lehetőség van a kiváló minőségű ruhaneműk, könyvek vagy műszaki cikkek kicserélésére, ám egyre népszerűbbek az ajándékkártyák, amelyek segítségével a megajándékozott azt vásárol az utalvánnyal, amit szeretne, így nem kell bíbelődni a cserével.

– Üzletünkben is lehetőség van a ruhanemű cseréjére, de úgy látom, a vásárlók egyre tudatosabbak, és ha nem biztosak a dolgukban, akkor inkább az ajándékutalványt választják – tudtuk meg egy ­egri ruhaboltban.

Az interneten vásárolt termékekre azonban egészen más szabályok vonatkoznak. A kereskedők a jótállási, szavatossági igények intézése mellett az átvételtől számított 14 napon belül kötelesek a hibátlan árucikket is visszavenni, mindenféle indoklás nélkül. Egyre több online kereskedő vállal önkéntesen ennél hosszabb, akár 30 napos elállási időt is. A legnagyobb webáruházaknál nemcsak a visszaküldött áru értéknek levásárlására van lehetőség, hanem az ár visszaigénylésére is.

A fő szabály, hogy az áru vételekor kapott nyugtát, blokkot meg kell őrizni. Az ünnepi vásárokban beszerzett ajándékok esetében a kereskedő adatait hasznos feljegyezni, hogy probléma esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.