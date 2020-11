Nem kiemelkedő évjárat az idei a Mátrai borvidéken, de panaszra nincs ok

A Mátraalján befejeződött a szüret, az első borokat pedig Márton napján már megkóstolhatták, de a termés elmaradt az várakozástól.

Kovács Zita, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke portálunk kérdésére azt mondta, hogy a tavalyi szürethez képest idén időt nyertek. Míg tavaly augusztus tizedike körül már szedték az Irsait a gazdák, idén csak az említett hónap utolsó hetében fogtak csak hozzá.

– Nagyon kegyes időjárásunk volt augusztusban és szeptemberben. Ekkor élt a remény, hogy a kék szőlő sokáig kint maradhat a tőkén. Az októberi egyhetes esőzés, a maga 100–120 milliméteres csapadékával azonban szertefoszlatta a reményt – mondta a hegyközségi tanács elnöke.

Szerinte ekkor az aggodalomé lett a főszerep, hiszen fennállt a rohadás, a repedés veszélye. Ez azonban mindenki örömére nem következett be, így összességében nagyon szép, viszonylag kiegyensúlyozott szüreten vannak túl a termelők. Árnyalja a képet az a tény, hogy az előzetes becsléshez mérten ­15–20 százalékkal kisebb lett a termés, hektáronként 80–90 mázsa jött le a tőkékről.

Kérdésünkre a szakember azt is elmondta, hogy az Irsai és a tramini idén nagyon becsapós volt. Előbbi szépnek tűnt, de súlya nem volt a szemeknek, a traminiból pedig országosan is alacsonynak mutatkozott a termés. Adta magát az a kérdés is, hogy miként alakultak a felvásárlási árak. Az elnök erre úgy reagált, hogy idén sem maradt kinn a tőkék termése. Szavai szerint a tavalyihoz képest emelkedtek is az árak, de még mindig az elvárható alatt voltak.

Arról pedig, hogy milyenek lennének az elvárható felvásárlási árak egy korábban, a szüret megkezdése előtt a borvidék hegyközségi tanácsa által kiadott nyilatkozat adhatott képet. A felhívást tájékoztató jelleggel küldték szét valamennyi szereplőnek, a gazdáknak és a felvásárlóknak. A elnök szerint az ajánlat figyelemfelhívásként szolgált, garanciát nem ígért és nem is jelentett.

– Az idén végül 80 és 100 forint között mozogtak a kilogrammonkénti felvásárlási árak. A szüret teljes egészében befejeződött már, s az idei Irsai és rozé borok már forgalomban is elérhetők – mondta Kovács Zita.

Rákérdeztünk arra is, hogy az ország második legnagyobb területtel bíró borvidékén mely fajták a meghatározók, s milyen évjáratra lehet számítani. A kék fajtákból a kékfrankos dominált, derült ki a szakember válaszából, de meghatározó mennyiség terem cabernet-ből és merlot-ból is. Fehérből a szürkebarát, az olaszrizling terem nagyobb területeken, de jelen vannak a muskotályos fajták is.

– Nem lesz kiemelkedő évjárat az idei, de panaszra sem lesz okunk, főként nem kell majd szégyenkezni – fogalmazott a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke.