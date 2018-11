Nem könnyű iskolát választani: érdemes szétnézni, kérdezni

Novemberben a ­középiskolák nyílt napokkal, különböző versenyekkel invitálják intézményeikbe az általános iskolák végzőseit. A választék pedig igen bőséges és sokszínű, éppen ezért sokan szakemberek segítségét kérik. A pályaorientációs tanácsadás az elmúlt években egyre népszerűbb lett megyénkben is.

A megszerzendő végzettséggel kapcsolatban a legtöbb tanulónak azt tanácsolták a szülei, hogy szerezzenek szakmát és érettségit (25%). Hasonló arányban javasolták azt is, hogy diplomás emberek legyenek (24%). A tanulók alig negyedére pedig a szülők rábízták a választást – derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idei pályaorientációs vizsgálatából.

A kilencezer főt ­megkérdező felmérés rámutatott arra is, hogy a diákok 80 százalékát arra­ ösztönözték a szülők, hogy olyan szakmát szerezzenek, amellyel szívesen foglalkoznának és a diákok fele kapta azt a tanácsot az ősöktől, hogy a jól fizető szakmákat részesítsék előnyben. Kimutatták, hogy a jövőbeli foglalkozások tekintetében a sportolás, a számítógépes munka és a szakácsmesterség a legnépszerűbb a diákok körében.

– Nem könnyű a mai fiataloknak, hiszen az iskolák és a választható szakmák száma is igen bőséges – húzta alá Balázsné Csuha Mária.

A Heves megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója hozzátette, a továbbtanulás irányát számos tényező befolyásolhatja, a család, barátok, média, lakhely, tanulmányi eredmény, de igazán jó választás akkor születik, ha a diák saját képességeire és önismeretére alapozva, valamint az adott szakma kívánalmaival összhangban hozza meg a továbbtanulással kapcsolatos döntéseit.

– Az a tapasztalatunk, hogy az iskola- és pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik egyre gyakrabban keresik fel a szakszolgálatot, ahol kérdéseikre képzett tanácsadók válaszolnak, van lehetőségük teszteket kitölteni és az egyes szakmákról is többet megtudhatnak.

Jelezte, az iskolákban csoportos tájékoztatóra is van lehetőség, amelyet szinte a megye összes iskolájában kérnek. A szakember általános jótanácsként elmondta, hogy a középiskolák nyílt napjaira érdemes ellátogatni, hogy az érdeklődők első kézből kapjanak információt és legyen a diákoknak személyes benyomásuk a helyről.

Az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium aulája is megtelt a napokban érdeklődő továbbtanulókkal. Sáfrány Patrícia Salgótarjánból érkezett szüleivel.

– Azért szeretnék itt tanulni, mert sok jót hallottam a két tannyelvű tagozatról és engem is ez érdekel, de ha mégis meggondolnám magam, két év után van lehetőségem tagozatot váltani. Ezért is jelentkeztem most az angolversenyre.

Juhász Domonkos édesanyjával látogatta meg az intézményt, ők azt mondták, ez az első intézmény ahová ellátogattak, szimpatikus volt a hely, az aulában az itt tanulókkal is tudtak beszélgetni, de a következő hetekben több iskolát is megnéznek a fővárosban is.