Nem lehet megtiltani a felvételek készítését a lőrinci testületi üléseken

A polgármester szerette volna, hogy a képviselő-testületi üléseken csak engedéllyel készülhessen kép- és hangfelvétel. A kormányhivatal szerint ez a lépés kifogásolható.

Víg Zoltán polgármes­ter véleményezésre elküldte a képviselő-testület tagjainak azt az elképzelését, ami szerint a városvezetés tanácskozásain korlátozni kellene a nyilvánosságot, illetve a hozzászólások időtartamát. Utóbbiak alkalmával kétperces időkorlátot állított volna fel – ennek túllépése esetén a levezető elnök a testületi tagoktól megvonhatja, a hallgatóságtól pedig meg is vonja a szót –, de ennél is számottevőbb módosítás, hogy az ülésekről hang- és képfelvétel csak a testület beleegyezésével készíthető. A javaslatot a jogász végzettségű jegyző és a szintén jogász aljegyző is ellen­jegyezte.

Nem tudható, hogy a magisztrátus tagjai a polgármesternek elküldött levelükben miként vélekedtek a fentiekről, de tény, hogy Víg Zoltán, a vészhelyzetre vonatkozó törvényt szem előtt tartva, hamarosan saját hatáskörében kihirdette a fentiek szellemében született döntést. Utóbbi a különböző fórumokon hamar elterjedt, és a hozzászólások alapján nem váltotta ki a lakosság egy részének tetszését.

Egy helyi állampolgár, a korábban képviselőként is tevékenykedő Jánosi László a rendelettel megkereste a megyei kormányhivatal törvényességi osztályát; szerinte ugyanis az említett paragrafusok törvénysértőek, mivel a nyilvános képviselő-testületi, illetve bizottsági ülésről bárki külön engedély és az érintettek hozzájárulása nélkül is készíthet felvételt, és azt bármilyen, nem jogellenes célra felhasználhatja.

– A kép- és hangfelvétel készítését az ezeken a tanácskozásokon részt vevők kötelesek tűrni – fogalmazott Jánosi László. – A nyilvános képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen, hivatali minőségben való részvétel nyilvános közszereplésnek minősül. Hasonló elbírálás alá esnek a nyilvános ülésen felszólaló harmadik személyek – meghívottak, érintettek, hallgatóság – is. Az Alkotmánybíróság több határozatában hangsúlyozta, hogy ilyen alkalmakkor bárki az ott jelen lévő más személyek külön engedélye nélkül is készíthet felvételt a tanácskozásról, a képviselők megnyilatkozásairól, s nincs szükség az érintettek hozzájárulására – közölte indoklásában Jánosi László. Hozzátette: szerinte a széles körű nyilvánosság alapelvének körébe beletartozik a kép- és hangfelvétel készítésének joga is, ezt megtiltani vagy „engedélyeztetni” nem lehet.

A napokban megérkezett a kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának válaszlevele. Ebben az osztályvezető közli: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben biztosított hatásköre alapján törvényességi felhívással élt a panaszlevélben említett rendelkezések miatt.

Ennek kapcsán megkerestük a városházát, ahol azt a választ kaptuk, hogy a hivatallal kapcsolatos bármilyen sajtónyilatkozat tétele polgármesteri engedélyhez kötött, így nyilatkozat tételére sem a jegyző, sem más nem jogosult. Információnk szerint Víg Zoltán polgármester karanténban van.