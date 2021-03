Nem marad felújításra szoruló állami út a Heves megyei választókörzetekben

A Hatvani és a Hevesi járásban, valamint a szintén a választókörzethez tartozó kisebb Gyöngyös környéki részen tizennyolc állami tulajdonú útszakasz felújítása kezdődik meg ezekben a napokban, hetekben.

Mostantól három ütemben újítják fel a térség állami tulajdonú közútjait; van, ahol már el is kezdődtek a tavaszra ütemezett munkálatok – így a szűcsi tótól a bányatelepig –, máshol a nyár elejétől, megint máshol kora ősztől végzik el az erre az évre tervezett rekonstrukciót. A nagyfügedi körforgalom kialakítása is a feladatok között szerepel; utóbbira – a tervezés összetettsége miatt – várhatóan majd csak 2022 tavaszán kerül sor. Mindezekről Szabó Zsolt, a választókörzet országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) tájékoztatta portálunkat, aláhúzva: célja, hogy minden veszélyes vagy kevésbé járható szakaszt rendbe tegyenek, s az idei beruházásokkal közel is kerülhetnek ehhez.

A politikus beszélt a részletekről is. Lőrinciben a minap jelentették be, hogy májusban felújítják a vasútállomás és a településközpont közötti utat, ami a nemrég elkészült, Heréd felé vezető rész folytatása. Nagykökényestől a község felől indulva Zagyvaszántó irányában tavasz végére elkészül az első, három és fél kilométeres rész, a fennmaradó egy kilométert pedig a nyáron fejezik be. Szintén még a nyáron megoldódik a gombosi utat a Mátravidéki Erőműköz bekötő, továbbá az Ecséd szélétől a bánya felé vezető szakasz rekonstrukciója is.

Az autósok régi óhaja teljesül a Csánytól a hatvani, a 32-es főúton lévő körforgalomig vezető, több mint öt kilométer hosszúságú út teljes felújításával. A tervek szerint nyár közepéig végeznek a vámosgyörk-adácsi elágazó, illetve a Visznek–Tarnaörs tábla és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa közötti résszel, de felújítják a 3. számú főutat Nagyrédével összekötő utat is, egészen a község széléig.

Jelentős feladatnak ígérkezik az M3-as autópálya–Heves–Kisköre–Tisza-híd 28 kilométerén a korábbi munkákból kimaradt részek felújítása, amit októberig szintén elvégeznek – mint fentebb írtuk, a nagyfügedi körforgalom jövőre áthúzódó megépítésével együtt. Ezenkívül a Tenk–Erdőtelek úton az előbbi községen belül egy kilométert újítanak fel, Tarnaszentmiklós belterületén, az úgynevezett vezekényi elágazótól pedig három kilométert.

Szabó Zsolt elmondta, hogy az említetteken kívül még számos felújítás előkészítése megtörténik. A választókörzetben évek óta intenzíven zajlanak az útfelújítások. Nemcsak az állami, hanem az önkormányzati utak rendbetételére is figyelmet fordítanak. Az országgyűlési képviselő az elmúlt hónapokban újra felkereste a térség összes települését, s a bejárások során a polgármesterekkel közösen vették számba a tennivalókat.