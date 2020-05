Nem nőtt a betegek száma, 16 igazolt fertőzött van Heves megyében

A koronavirus.gov.hu május 11-i közlése szerint szűkebb hazánk területén nem nőtt a koronavírusos megbetegedések száma, 16 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván Heves megyében.

A kormányzati tájékoztató oldal közlése szerint, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 421 főre emelkedett az elhunytak száma, 958-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Heves megyében a péntek reggeli adatok szerint, 16 igazolt megbetegedést tartanak nyilván. A szomszédos megyék közül Nógrádban 25, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 64, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 23 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Jelenleg a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek.

A kormányzati oldalon olvasható tájékoztatás szerint hétfőtől megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet és továbbra is elkerüljük a járvány „berobbanását”. Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont mától új szabályok lépnek életbe. Az egész országban továbbra is fontos az ajánlások és a szabályok betartása, például a másfél méteres védőtávolság tartása és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.