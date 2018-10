Nem segélyhívós ügy, ha eltűnt a macska

A régi segélyhívó számok a 04-től a 07-ig közismertek voltak hazánkban. Mást kellett tárcsázni, ha mentőt hívtunk, megint mást, ha a rendőrséget. Az egységes 112-es segélyhívó bevezetésével részben egyszerűsödött a helyzet, de sokan félreértik, mikor is indokolt telefonálni. Nem véletlenül indítottak tájékoztató kampányt az illetékes szervek.

Annak oka, hogy nagyszabású kampányt indított a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat a 112-es segélyhívó szerepének tisztázására, azonnal érthetővé válik, ha megismerünk egy nagyon fontos adatot. Ez pedig nem más, mint hogy a beérkező megkereséseknek csupán mintegy egynegyede valós, érdemi segélykérés, amelyhez a készenléti szervek azonnali beavatkozása szükséges lehet. Ebből következően: rendkívül magas a fals vagy a rosszindulatú hívások aránya.

Első megközelítésben viccesnek tűnhet, hogy milyen okok miatt csörögnek be Magyarország két hívásfogadó központjába. Kérnek udvarlási tippeket, de amiatt is csörrent már telefon, hogy nem nyitott ki időben a kocsma. A két központ egyikének vezetője, dr. Balázs Zsolt ezredes szerint bár vannak megmosolyogtató esetek, de a rosszindulatú hívások szankciója 150 ezer forint is lehet.

A kampány része, hogy a rendőrség internetes oldalán több olyan, elvileg vészhelyzetről szóló bejelentést is találhatunk, ami beszédes. Például: „A papucsom véletlenül fönn maradt egy újságosbódén. Hát ez veszélyhelyzet, mert nem tudok semerre elmenni.” Persze, a hívásfogadók szereztek már rutint a fals hívások kezelésében az ezredes szerint.



– A két központba negyedik éve érkeznek a segélyhívások, ez idő alatt több mint 21 millió. Ez napi 15–16 ezer bejelentkezés – mondta dr. Balázs Zsolt.

Megkérdeztük:

Antal Károly István: – Akinek volt már mobiltelefon a kezében, tudja, hogy mielőtt a PIN-kódot beütné, az szerepel a kijelzőn, hogy „csak segélyhívásra”. Ki lehetne próbálni, mi történik, ha hívást indítunk, de fölösleges. Természetesen a 112-es számot csörgetné. Szerencsére még nem kellett használnom ezt a funkciót.

Varga József: – Épp egy családi probléma kellős közepén vagyok. Eszembe se jut azonban, hogy a segélyhívón keresztül keressek megoldást. Megvan annak a maga szerepe. Csak a rossz emberek gondolhatnak rá, hogy viccből betelefonálgassanak. Akik pedig nem odavaló ügyben csörögnek, hát azok ugyancsak tudatlanok, de ez talán megbocsátható.

Székely Gyula: – Természetesen ismerem a segélyhívó számot. Poroszlóra horgászni jöttem. Belegondolni is rossz, mi lenne, ha hívnám a 112-t, mert rám esteledett… Ha azonban beborulnék és vizesen a kihűlés veszélyeztetne, az más. Hívás és hívás között vannak különbségek. Sokan nem is ismerik a 112 szerepét, mások szeretnek szórakozni.