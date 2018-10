Nem sokáig, de készül még a háti

– Az nem háti, hanem hátyi – igazít ki barátságosan Lukács Imre bácsi, amikor a kis portára toppanva a noszvajiak híres produktumáról kezdem faggatni. A faluban ma ő az utolsó, aki érti a hátyikészítés mesterségét.

Friss must illata csapja meg az orromat a szűkös, de takaros udvarba lépve; az őszies fokokat épp elviselhetővé teszi a portát melengető délelőtti napfény. – Kékfrankos – jegyzi meg Imre bácsi, aki hetvenhét éves kora ellenére határozottan frissnek tűnik: a szüreten már túl vannak, de a télire való mogyoróvessző gyűjtésének még csak most jön el az idénye.

– Ő az – vezet be a fészerbe, a falról leemelve egy kövérebb hátizsák méretű, erős, szabályos fonatú, vászonszíjjal ellátott kosárfélét, a hátit – akarom mondani, hátyit. – Ebben mindent szállítottak, zöldségtől, gyümölcstől kezdve a bolti árun át a kicsiny gyerekekig – magyarázza, elrévedve a buszjárat előtti időkbe, amikor még nem volt ritka, hogy a falusiak gyalog vágtak neki az országútnak. Az 50-es évek előtt volt még az Noszvajon. Kérdésemre elmondja, a hátikészítés tudománya a Magas-Tátra vidékéről származik – az első világháborút követő áttelepítésekkor hozták magukkal, majd virágoztatták fel a falubeliek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Összeszámoltam, ötvenkét hátikészítőre emlékszem Noszvajon. Öt éve halt meg, aki rajtam kívül még foglalkozott vele – mondja, miközben körbeforgatja a fényben a több mint tízéves példányt. A halvány mogyoróvesszőket a nap fogta le egységes, csillogó barnára. – Édesapám is készített. Mindig mondta, hogy tanuljam meg a mesterséget, de csak legyintettem, hogy nem lesz arra szükség – emlékszik vissza. – Aztán egyszer, évek múlva a feleségem kijelentette, hogy ő azzal régi, megsárgult hátival nem vág neki a városnak. Akkor kértem egyet kölcsön, és lemásoltam róla, az volt az első darab. Különbül sikerült, mint amiről a mintát vettem.

A noszvajiak a tréfásan ridikülnek csúfolt alkalmatossággal aztán „faluzni” jártak – Egertől Gyöngyösön át Hatvanig széles vásárlói közönséget építettek ki. Igény volt a hátira, mert a környék egyetlen más településén sem értettek a készítéséhez.

– A mogyoróvesszőt az Egeden, Felsőtárkány felé a Várhegyen, és Répáshuta környékén szoktuk szedni – int a dombok felé Imre bácsi. – Egyszerre egy télire való mennyiséget. A karókat a kemencében átforrósítom, megpállítom, utána bemetszem, és az évgyűrűk szerint lepattintom a sorokat. Kétnyelű késsel aztán úgy dolgozza ki az ember a fát, ahogy akarja – magyarázza. Kell szélesebb, keskenyebb, erősebb vessző a fonáshoz, a kosár füléhez pedig hajlított csipkekaró.

Meséli, akadtak különleges helyzetek is a pályafutása során, egy ízben például a hátit egyetlen éjszaka alatt kellett elkészítenie. – Vesszővel befonni a karókat a leggyorsabb dolog, megvan egy óra alatt; a vázat összeállítani tart sokáig – magyarázza a hibátlan szabályossággal futó fonásra mutatva. Megfordult már nála sok, kosárfonást értő mesterember, ám a mogyoróvesszővel nem boldogultak. – Eljöttek tanulni, vittek is haza anyagot, de megüzenték: inkább maradnak a maguk kaptafájánál – nevet, de ha méltó utódjairól faggatom, elkomorul: nincs senki.

Aztán az egészségi állapotáról mesél, voltak válságos helyzetei, de sikerrel kilábalt. – Leszoktam az italról, dohányról is, talán ennek köszönhető, hogy még itt vagyok – véli. Nemsokára ismét megy az erdőre, télire való vesszőért. Nem árusít semmit, de aki szeretné, megtalálja, ahogy eddig is. Megígéri, ha novemberben arra járok, még a hátikészítés fortélyait is kileshetem.

Kosár, háti, szennyesláda Nem csak háti, egyéb kosárféleségek is készülnek a mogyoróvesszőkből. Imre bácsi egyik népszerű produktumává a szennyeskosár vált, habár beszámolója szerint nem volt könnyű megtalálni a módját, hogy a karókat összetoldva nagy méretű tárolóegységet alakítson ki. Egy ízben egy hétig dolgozott a kívánt nagyságú kosár összeállításán, ám mikor elkészült és tulajdonosa megpillantotta, a fejéhez kapott: az ajtón bizony nem fér be! A kosár végül Németországban talált gazdára, és több megrendelést is hozott készítőjének.